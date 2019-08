Újabb súlyos vereség Kubica számára: 12-0 Russell javára

A sors furcsa fintora, hogy George Russell domináns formája ellenére Robert Kubica a Williams egyetlen pontszerzője, de a Német Nagydíj végeredménye továbbra sem tekinthető hivatalosnak, mivel az Alfa Romeo fellebbezett a büntetése ellen, amit szeptember végén fognak tárgyalni Párizsban.

A Williamsnél eddig az összes időmérő edzésen Russell volt a jobb, és ez a Magyar Nagydíjon sem volt másképp, ahol Kubica különösen sokat kapott a csapattársától, aki ráadásul majdnem bejutott a Q2-be és Giovinazzi büntetésével a 15. helyről fog indulni, míg a tapasztalt lengyel abszolút utolsóként, mint az esetek legnagyobb többségében, hiába a 40 ezer szurkolója a Hungaroringen.

„Ez egy minden szempontból izgalmas időmérő edzés volt számomra. Igen közel voltunk ahhoz, hogy ott legyünk a Q2-ben, de sajnos nem jártunk sikerrel. Ugyanakkor mindez megmutatja, hogy a kemény munka és a fejlesztések kifizetődnek, mert most egyértelműen közelebb vagyunk. Persze összességében még mindig messze vagyunk attól, ahol lenni szeretnénk, de azt hiszem, maga az irány jól és soha nem adtuk fel. Ma például szerintem az első körömhöz képest az utolsóban 1.5 másodperccel voltam gyorsabb. Minden pillanatban résen kell lenned, hogy a maximumot hozd ki magadból, az autódból és a lehetőségeidből.” - mondta Russell.

„Azt gondolom, határozottan volt még ebben egy kicsi, de ez talán a többiekre is igaz. Szóval ez most így alakult, de ha megnézzük a korábbi Q1-es szerepléseinket, akkor ez most messze kiemelkedő teljesítmény volt. Nem tudok választ adni arra a kérdésre, hogy miért voltam 1.3 másodperccel gyorsabb, mint Robert. Tényleg nem tudom, de azt igen, hogy ezek a gumik nagyon komplexek. Az elmúlt héten például azt éreztem, hogy tisztességes köröket futottam, majd egy 0.1 másodperccel voltam gyorsabb nála. Ezen a héten már nem mondanám azt, hogy ez egy ugyanolyan kör lett volna, amit Németországban raktam össze, de mégis 1.3 másodperccel voltam gyorsabb nála.”

„A Forma-1 a jelenlegi állapotában nagyon bonyolult ezekkel a gumikkal. Tényleg nagyon nehéz velük, és a Q1-ben általában csak két lehetőséged van, amikor a pálya igen gyorsan megváltozik a sebességet illetően. Emiatt is léphettem akkorát előre. Egyszerűen csak alkalmazkodnod kell a helyzethez, és most is csak ezt tettem. Túl sok a munka ezekkel a gumikkal, de én csak arra koncentrálok, ami velem történik, semmi többre.”

„Ma lehetséges lehetett volna a Q2, ami érdekes, mert láthattuk, hogy a Haas sokszor mennyire gyors, sokkal gyorsabbak, mint mi, most pedig majdnem mi jutottunk tovább. Azt gondoltam, hogy a valódi tempó körülbelül 0.4 másodperccel rosszabb ennél. Majd minden másképpen alakult. Nem voltam biztos abban sem, hogy minden simán fog menni előttem, mert mindig benne van a pakliban, hogy valaki hibázik. Szóval semmit sem tudtam.”

„A csapat számára ez egy kis töltést jelentett azt illetően, hogy jól végzik a dolgukat, mivel az egész szezon annyira kemény és nehéz számunkra. Sok szempontból az, különösen a versenycsapat számára, és ilyenkor nem számít, hogy hol vagy a rajtrácson, mert ugyanabban az autóban dolgozol, és mindig ugyanannyit raksz bele. És most keményebben dolgoznak, mint valaha, miközben látják, hogy ez kifizetődik. Valójában ez az, amire szükségünk van. Ez a teljesítmény nemcsak engem érint, hanem mindenki mást is, mert együtt csináltuk meg.”

„Számomra a holnapi futam sem lesz más, mint a többi. Minden futamot ugyanúgy kezelek, nem számít, hogy hol foglalok helyet a rajtrácson. Ha van rá lehetőségem, akkor meg fogom ragadni az alkalmat, de a semmiért nem fogok mindent kockára tenni. Várnunk kell és majd meglátjuk. Közben már emlékeztettem a Mercedes főnökét, Toto Wolffot... Mindig beszélek vele és a Mercedesszel, független a teljesítményemtől. És ahogyan Valtteri is fogalmazott, legyen ez egy jó, vagy rossz hétvége, mindez nem fogja meghatározni a jövőjét. Az a tény, hogy ma egy jó teljesítménnyel rukkoltam elő, nem változtat meg mindent, de segíthet, ugyanakkor nem befolyásolja a Mercedes döntését.”

