Újabb sorozatot nézett ki magának a McLaren

A McLaren Applied Technologies a Formula E beszállítója, az ő akkumulátoraikat használja a sorozat a Gen2-es autóban, ez a szerződés pedig a 2022-23-as szezon kezdetén jár majd le. A gyártó nem csak a Forma–1-ben indít csapatot, az IndyCarban is ott vannak, és a jövőben más bajnokságokat is becéloztak, mint a WEC-et és a Formula E-t.

A McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown szombaton beszélt arról, hogy amikor a 2022-23-as szezontól már nem akadályozza ebben őket semmi, lehet, hogy indítanak egy csapatot a Formula E-ben.

„Eddig nem indulhattunk a Formula E-ben, mert mi szállítjuk az akkumulátorokat, és a pályázati kiírásban benne is volt, hogy így csapatként nem szerepelhetünk. A 2023-ra érkező újgenerációs autó és az, hogy nem mi leszünk az egyetlen beszállító, érdekessé teheti a dolgokat. Ezt a dolgot még vizsgálni fogjuk.”

A Formula E telített rajtráccsal indult neki a 2019-20-as szezonnak, 12 csapattal, de két üres hely is marad majd jövőre, miután a BMW és az Audi is bejelentette, hogy a következő szezon után kiszállnak.

A Motorsport.com kérdésére, hogy ezt figyelmeztetésnek, vagy lehetőségnek látja-e, Brown elmondta, kicsit mindkettőnek: „Mivel amúgy nem lett volna hely, ezzel van lehetőség csatlakozni, ami pozitívum.”

„Amikor csapatok vagy gyártók kilépnek egy sorozatból, fel kell tenni a kérdést, hogy miért teszik ezt. Az Audi már mondta, hogy mennek az LMDh-ba, és mivel ugyanabba a családba tartoznak, mint a Porsche, akik szintén a Formula E-ben vannak, lehet, arra gondoltak, hogy több értelme van annak, ha a Porsche itt marad és ők máshova mennek.”

„A Formula E-be is jön költségvetési plafon, mivel mára már kilőttek az árak, hiába volt még nagyon olcsó a kezdetekkor. Most viszont gyorsan ráhúzták a plafont, mielőtt tovább nőnének a költségek.”

„Tíz csapattal is nagyon erős a mezőny, szóval szerintem ez inkább lehetőség. Masszívan támogatják a gyártók a sorozatot, szóval nem aggódom, de azért jobb tudni, hogy miért távoztak.”

A 2017-es és 2019-es Indy 500-as kalandja után a McLaren 2020-ban teljes szezont vállalt be az IndyCarban, csatlakozva a Schmidt Peterson Motorsportshoz, ezzel létrehozva az Arrow McLaren SP nevű istállót.

Brown elmondta, hogy a WEC-be vagy a Formula E-be való belépésük is hasonló elvek mentén történne, biztosítva, hogy azok a projektek ne befolyásolják az F1-es program sikerességét.

„Rajta van a szemünk azon a két szérián, de először teljesíteni akarjuk ezt az évet, és biztosra akarunk menni, hogy bármi, amit csinálunk, az nem vonja el a figyelmünket a Forma–1-es erőfeszítéseinkről.”

„Szépen beépültünk az IndyCarba, és véleményem szerint nagyon is sikeres évet zártunk a döcögős 2019 után. Ez a két sorozat mindenképpen rajta van a radarunkon” – utalt ezzel a WEC-re és az elektromos Formula E-re Zak Brown.

„Ugyanazok a kritériumok, mint az IndyCar esetében: versenyképesek lehetünk? Úgy gondoljuk, hogy kereskedelmileg és pénzügyileg is fenntartható? Beleillik a márkánk arculatába? Mindkét sorozat kipipálja ezeket a négyzeteket, szóval csak az a lényeg, hogy a megfelelő időben kezdjünk neki, legyen szó bármelyikről.”

