Újabb részletek derültek ki a bizarr safety caros balesetről

Bernd Mayländer biztonsági autóval történt balesete volt a nagy beszédtéma a 2024-es Olasz Nagydíj csütörtöki napján Monzában. A jó hír: Mayländer és a másodpilótája jól vannak, mindketten sértetlenek maradtak a balesetben. A rossz hír: a biztonsági autó súlyosan megsérült, és ezen a hétvégén már nem lehet használni – videó a balesetről itt!

Ez azonban nincs hatással a versenyhétvégére. Az Aston Martin minden versenyre két biztonsági autót biztosít, így mindig van tartalék. A harmadik biztonsági autót általában az otthoni műhelyben tartják. Ezt most minden további nélkül Monzába szállítják, és pénteken kell megérkeznie, így a hétvége további részében ismét két biztonsági autó áll majd rendelkezésre.

Mayländer az Alboreto (korábban Parabolica) kanyarhoz közeledve vesztette el az uralmát az autó felett. Az Aston Martin Vantage (AMG 4,0 literes, 656 lóerős twin-turbó AMG) hirtelen szokatlan viselkedést mutatott fékezéskor. A Motorsport.com testvéroldala, a Motorsport-Total.com információi szerint fékhibáról volt szó. A hivatalos tájékoztatás szerint: „vizsgálat alatt áll” az incidens.

Mayländernek ez volt az első balesete a biztonsági autóval, mióta 2000-ben elvállalta az FIA-s munkáját. Évekkel ezelőtt egy melbourne-i pályateszt során volt egy ártalmatlan balesete, amikor letért a pályáról. Ettől eltekintve még soha nem volt olyan ijesztő pillanata, mint a csütörtöki monzai.

A vezetési hiba egyébként kizárható. A videofelvételen is látszik: Amikor Mayländer rájött, hogy valami eltört, szándékosan forgómozgásba küldte az autót, hogy ne egyszerűen frontálisan guruljon a TecPro korlátnak, hanem egy csúszó mozdulattal csökkentse az ütközési sebességet.

Az Aston Martin Vantage-ben keletkezett kár jelentős, de nem helyrehozhatatlan. A jármű most visszamegy a műhelybe, hogy megjavítsák. Addig is a 3-as számú alváz szolgál a helyszínen második biztonsági autóként. A három modellt általában felváltva használják. Az egyiket néha kiállítási célokra is használják.

A légzsák egyébként nem nyílt ki a balesetben. A légzsák fontos biztonsági mechanizmus lehet egy közúti autóban. A versenypályán azonban túl nagy a kockázata annak, hogy a légzsák akkor is kiold, amikor nem kellene. Mayländer és a másodpilóta egyébként is mindig sisakot visel.

Ha egy ilyen baleset valaha is bekövetkezne egy versenyen a biztonsági autós fázisban, a versenyirányítás valószínűleg piros zászlóval megszakítaná a nagydíjat. Mayländer átülne a csereautóba, majd a szokásos módon készenlétben állna.

Egyébként nem ez az első eset a Forma-1-ben, amikor biztonsági vagy orvosi autóval történt incidens. 2000-ben Alex Ribeiro balesetet szenvedett egy szombat délelőtti pályateszt során Monacóban. A Tobacco kanyarban a védőkorlátoknak ütközött. 2002-ben pedig Nick Heidfeld karistolta le az orvosi autó vezető ajtaját, amikor Ribeiro éppen kiszállni készült egy Enrique Bernoldival történt baleset után.

