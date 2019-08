Újabb rekord a Forma-1-ben: 22 futam egy évben?

A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott arról, hogy a Spanyol Nagydíj egy lépéssel közelebb került a hosszabbításhoz, ami azt jelentené, hogy jövőre 22 versenyből állhatna a szezon, amire ezelőtt soha nem volt példa az F1-ben. Ezzel egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az F1 naptárja bővülni fog, ami régi vágya volt a Liberty Mediának.

Noha Németország valószínűleg nem kap új szerződést, jövőre Vietnamban és Hollandiában is lesz futam, miközben Anglia már hosszabbított, és Olaszország lehet a következő a sorban. Mexikó azonban továbbra is kérdőjeles, de ott jóval nagyobbak az esélyek, mint Németországban. Ahhoz azonban, hogy egy újabb futam kerüljön be a naptárba, a csapatok jóváhagyására is szükség van.

A Haas F1 Team csapatfőnöke, Günther Steiner a Magyar Nagydíj ideje alatt azt mondta, az egyetlen gondot ezzel kapcsolatban az jelenti, hogy nagyobbak lehetnek a költségek, mivel mindez egy plusz motort jelenthetne a szezonban. A szabályok azonban szigorúan 3 egységet engedélyeznek felhasználásra büntetés nélkül, és plusz egy erőforrás komoly költségeket jelent, különösen a középmezőnynek, ami majdnem a teljes rajtrácsot jelenti.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 speaks to the media Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

Steiner szerint logisztikailag még rendben lenne a dolog, de a motor kapcsán sok a kérdőjel, mivel a negyedik erőforrás használata költséges. „És ha ez valójában negatív számunkra, akkor miért tennénk meg?” - tette hozzá az amerikai csapat főnöke, aki szerint ez elsődlegesen a motorgyártókon múlik, de ha biztosak benne, hogy három motorral is meg lehet csinálni a 22 futamos szezont, akkor igent mond a Haas.

Az F1 motorszabályai lehetővé teszik az extra egység használatát, ha a naptár egy bizonyos számot túllép, de a szabályok jelenleg szigorúak ezzel a bizonyos 3 motorral. Claire Williams, a Williams csapatának helyettes vezetője szkeptikusabb a naptár növelésével kapcsolatban, mivel azzal a költségek is nagyobbak lehetnek, amit nyilvánvalóan nem szeretnének. Williams elmondta, ő inkább kevesebb futamot akarna látni, mert ha ez túl sok, akkor minden telítetté válik, és ez a piac szempontjából sem jó, hiszen a sportesemények egymástól vehetnék el az embereket.

A Williams szerint a másik szempont a személyzet, mert ha növelik a versenyek számát, akkor azzal még nagyobb nyomás alá kerül a csapat, mely nyilvánvalóan a teljesítményre és a magánéletre is vonatkozik. Emiatt a Willimas nem igazán támogatja az ötletet, mivel a személyzet átalakításával a költségek is változnak. „Például ilyenkor nem két, hanem négy versenymérnökre van szükségünk? Az árufuvarozás költségei is a világ minden tájáról felmerülnek.”

