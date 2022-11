Újabb pilótával bővül az Aston Martin stábja

A belga versenyző 2016 és 2018 között a McLaren színeiben versenyzett a száguldó cirkuszban, legutóbb pedig a Mercedes tartalékosaként tűnt fel a Forma-1-ben.

Az Aston Martin az elmúlt hónapokban jelentette be, hogy életre hívta versenyzői akadémiáját, ahová szerződtették Felipe Drugovicsot. Így a brazil és Vandoorne osztozik majd a tesztpilótai feladatokon a 24 versenyhétvégéből álló szezon során.

„Hihetetlenül izgalmas, hogy tartalékversenyzői szerepkörbe léphetek a Forma-1-ben és nagyon örülök, hogy ezt az Aston Martinnál tehetem meg. Nagy érdeklődéssel figyeltem, hogyan fejlődött és bővült a csapat. Tudom, mennyire eltökéltek, hogy minden téren előrelépést érjenek el“ - nyilatkozta Vandoorne.

A holland ismét együtt dolgozhat majd Fernando Alonsóval, akivel a McLarennél csapattársak voltak. „Csatlakozni Fernandóhoz, akit már ismerek a Forma-1-es pályafutásomból és Lance-ez, hogy együtt segítsük az autó fejlesztését és tökéletesítését egy fantasztikus feladat. Már nagyon várom a kihívást, hogy együtt dolgozhassak a csapattal Silverstone-ban“ - tette hozzá.

Amellett, hogy az Aston Martin tesztlehetőséget biztosít a Formula E bajnokának, Vandoorne egy intenzív szimulátoros és fejlesztési programban is részt vesz majd a csapat silverstone-i bázisán.

„Stoffel rendelkezik minden olyan képességgel, amelyre szükségünk van ehhez új és kibővített szerepkörhöz a csapatnál: gyors, analitikus, szorgalmas és fantasztikus csapatjátékos. Tökéletesen illeszkedik majd az egyre növekvő szervezetünkbe“ - fogalmazott Krack, aki elárulta, azért vitték a csapathoz a pilótát, hogy segítse az alakulatot az előrelépésben.

„Az egész csapat rendkívül motiváltan vág neki a következő évnek, Stoffel kinevezése Fernando, Lance és Felipe után további mélységet ad nekünk. Ez egy jelentős szerepkör lesz Stoffel számára és arra számítunk, hogy keményen fog dolgozni mind a pályán, mind a szimulációs és mérnöki csapatokkal a teljesítményünk javítása érdekében.“

Vandoorne távozásával a Mercedesnek mindenképpen szüksége lesz egy tartalékversenyzőre, hiszen Nyck de Vries az AlphaTaurinál folytatja pályafutását 2023-tól, így tovább nő annak lehetősége, hogy Daniel Ricciardo csatlakozzon az Ezüst Nyilakhoz.

Egyúttal az is valószínűsíthető, hogy ezzel a lépéssel Nico Hülkenberg is közelebb került a haasos szerződéshez, hiszen eddig a német töltötte be az Astonnál a tartalékos szerepet.

