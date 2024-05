Újabb ország került közelebb az F1-es nagydíjrendezéshez

Hivatalos olaszországi látogatásának részeként Thavisin jelen volt az Emilia-Romagna Nagydíjon, ahol megbeszéléseket folytatott Stefano Domenicali F1-vezérigazgatóval, valamint találkozott más érdekelt felekkel is.

A Thai Nagydíj projektet a kormány szorgalmazza, de úgy tudni, hogy Thavisin már a Red Bullnál is érdeklődött, hogy a Red Bull is részt kíván-e venni a projektben. Thavisin célja egy bangkoki utcai futam megrendezése, amely reményei szerint 2027-ben vagy 2028-ban kerülhetne be a naptárba.

A látogatását követően a közösségi médiában közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a nagydíj segítene Thaiföld nemzetközi ismertségét növelni:

„A thaiföldi kormány azon szándékával összhangban, hogy a közeljövőben F1-es versenyt hozzon Thaiföldre, meglátogattam az Autodromo Enzo e Dino Ferrarit, és megbeszélést folytattam a Formula One Group vezetőivel.”

„Ez összhangban van azzal a politikánkkal, hogy Thaiföldet a nemzetközi események és tevékenységek globális radarjára helyezzük” – írta a miniszterelnök.

Thaiföld pályázata egy futam megrendezésére beleillik abba az egyértelmű célkitűzésbe, hogy az F1 mostantól nagyobb bázist hoz létre a nagydíjversenyek számára Ázsiában. Domenicali köztudottan lelkes a bangkoki futam ötletéért, hiszen áprilisban Thaiföldre látogatott, hogy tárgyalásokat folytasson Thavisinnel.

Az azonban egyértelmű, hogy a thaiföldihez hasonló versenyek megjelenése azt jelentheti, hogy az F1-nek el kell veszítenie néhány jelenlegi eseményét - különösen Imola jövője lehet kérdéses.

Domenicali nemrég egy Wall Street-i elemzői beszélgetésen azt mondta, hogy az F1 nem nagyon kívánja bővíteni a naptárat - miközben nemrég az olasz médiának azt nyilatkozta, hogy valószínűleg hamarosan nehéz döntéseket kell hozni, mivel Imola szerződése jövő év végén lejár.

„Rengeteg országból látunk érdeklődést a Forma-1 iránt, és ez nyilvánvalóan lehetőséget jelent a fejlődésre. Ugyanakkor ez kötelez minket arra, hogy döntéseket hozzunk a naptárat illetően” – fogalmazott a vezérigazgató.

