Újabb nézeteltérés az Alpine-nál: Gasly ismét kiakadt csapatára

A francia gárda idei problémái már nagyon jól ismertek. Merész koncepcióváltás, de félresikerült megvalósítás, a csapatnak pedig csupán egyetlen pontot sikerült eddig szereznie Ocon révén. Sok pletykát hallani arról is, hogy az egyik, de adott esetben akár mindkét versenyző távozhat az istállótól.

Gasly eközben idén már többször is frusztrált volt csapatával, mivel úgy érezte, egyenlőtlen bánásmódot kapott Oconnal szemben. Hasonló volt a helyzet most Imolában is, ahol a harmadik szabadedzés végén Sergio Perez balesete miatt piros zászlót lengettek, majd az újraindítást követően alig pár perc volt hátra a leintésig.

Emiatt mindenki igyekezett, hogy legalább még egy gyorskört tudjon futni, így nagy volt a tumultus a pályán. Gaslynak azonban nem jött össze a dolog, míg Oconnak igen, és előbbi pilótának ez nagyon nem tetszett. Az eset után a versenymérnökével kezdett ingerülten beszélni, és számonkérte rajta a történteket.

Gasly szerint igazságtalan volt a szituáció, mivel ezen a hétvégén őt illette volna az elsőbbség bizonyos helyzetekben, ezt viszont nem kapta meg a csapattól, akik szerinte mindig ugyanezt játsszák.

Az egyszeres futamgyőztes ezek után a 16. helyen zárta a futamot, mivel nem jött be a merész taktikája, miszerint lágyakon kezdte meg a futamot. „Valami mást akartunk csinálni, de sajnos a valami más nem jelenti azt, hogy valami jó. Meg kell néznünk, mi ment félre, mert a futam elején még Danny Ric [Ricciardo] mögött mentem, és nem voltam messze [Nico] Hülkenbergtől. Erre a végén Ocon mögött érek célba.”

„Szerintem tehát világos, hogy pár dologról lemaradtunk, amit ki kell elemezni, hogy a következő alkalommal kicsikét jobban lássunk előre” – zárta gondolatát Gasly.

