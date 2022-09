Újabb név került elő a Haas kalapjából, egyre bizonytalanabb Schumacher F1-es jövője

A Haas F1 Team csapatfőnöke a hétvégi, Olasz Nagydíjat követően komoly dicséretben részesítette Mick Schumachert, miután a pocsék kvalifikáció után a 12. pozícióig verekedte fel magát és felcsillant előtte a pontszerzés lehetősége is.

A 23 esztendős pilóta továbbra sem rendelkezik érvényes szerződéssel a következő szezonra a száguldó cirkuszban és a pletykák szerint már meg is egyezett egy DTM-csapattal a folytatásról, ezzel együtt többször is elmondta, szeretne a jövőben is bizonyítani a Forma-1-ben.

Günther Steiner csapatfőnök nem rejtette véka alá, hogy nem feltétlenül Schumacherrel tervezik a jövőt, hiszen az elmúlt hetekben aktív tárgyalásokat folytattak más versenyzőkkel is. Antonio Giovinazzi régóta szerepel a Haas kívánságlistáján, Monzában lehetőséget is kapott a csapattól az első szabadedzésen.

A hírek szerint az amerikai alakulat motorpartnere, a Ferrari az olasz visszatérését preferálná a szériába, ugyanakkor Steiner szerint a maranellóiaknak nincs beleszólásuk a pilótafelállásukba, csupán javaslatot tehetnek.

Ezúttal egy újabb jelölt került a képbe, méghozzá az a Nico Hulkenberg, aki az idény elején két futamon helyettesítette a koronavírusos Sebastian Vettelt az Aston Martinnál, ám a németre az Alpine is szemet vetett - források szerint ugyanakkor a Forma-2-es Jack Doohan közelebb áll ahhoz, hogy Esteban Ocon csapattársa legyen.

A Haas csapatfőnöke megerősítette, valóban felvették a kapcsolatot Hülkenberggel, de azt leszögezte, ő csak egy a sok pilóta közül, akik közül választani fognak.

„Mindenki, aki rendelkezik szuperlincenccel, rajta van a listánkon. Ő is éppen olyan jelölt, mint a többiek, van Forma-1-es tapasztalata. Jelenleg meg kell vizsgálnunk, mi a legjobb döntés a csapat számára“ - mondta Günther Steiner a Motorsport.com-nak.

Antonio Giovinazzi egyébként nem teljesített rosszul, mindössze három tizedmásodperccel maradt el Kevin Magnussentől, aki jövőre is biztosan a Haas versenyzője lesz, hiszen idén ősszel hosszú távú szerződést kötött a csapattal, miután elváltak útjaik Nyikita Mazepintől.

Az olasz versenyző egyébként az austini első szabadedzésen is beülhet a Haas volánja mögé, de Steiner elmondta, ez nem jelent semmit a jövőre nézve, csupán betartja a Mattia Binottónak tett ígéretét, aki szerette volna, hogy tartalékversenyzőik teljesíthessenek néhány kilométert F1-es autóval.

„Az emberek túlgondolják a dolgokat. Arról van szó Giovinazzival kapcsolatban, hogy a Ferrari megkért minket, futtassuk a tartalékversenyzőjüket, nem arról, hogy tesztelnénk, képes lenne-e vezetni az autónkat jövőre“ - fogalmazott a Haas csapatfőnöke.

„Nagyon jó munkát végzett, amikor beugrott, soha nem vezetett még a 2022-es szabályoknak megfelelően tervezett autót és azonnal elkapta a fonalat. Jó volt látni, hogy az autó jól működik, mert ha valaki, aki egy éve nem vezetett F1-es autót ilyen időket teljesít, akkor a konstrukció nem lehet rossz“ - vélekedett Steiner.

Giovinazzi már leszögezte, egyértelműen szeretne visszatérni a száguldó cirkuszba 2023-tól, de ő is tudja, hogy a pilótapiac alakulását látva nem a saját kezében van a sorsa, hiszen sok jelentkező akad kevés ülésre.

„Meglátjuk, mi lesz, egyelőre arra koncentrálok, hogy munkát végezzek a szabadedzéseken, ahol lehetőséget kapok“ - mondta az olasz versenyző.

A Haasnál Giovinazzi és Hülkenberg mellett továbbra is lehetséges Schumacher-helyettes az istálló jelenlegi tartalékosa, Pietro Fittipaldi, aki egyes források szerint komoly szponzori pénzeket is hozhatna a konyhára.

