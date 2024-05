Újabb nagy szponzor érkezését jelentette be a McLaren

Az egyezség révén az eBay az alakulat hivatalos partnerévé válik, és a cég neve már a most hétvégi Miami Nagydíjon feltűnik majd a Lando Norris és Oscar Piastri által vezetett autókon.

Úgy tudni azonban, hogy ez nem minden idei eseményen lesz így, mivel a felek összesen négy futamra kötöttek megállapodást, így Miami mellett még Silverstone-ban, Austinban és Las Vegasban lesz majd látható az eBay neve az MCL38-ason.

„A McLaren Racing és az eBay nagyszerűen illik egymáshoz, hiszen mindkét márka elkötelezett a szenvedélyes követői tábora iránt. Már várjuk, hogy együtt szállhassunk versenybe a világ legikonikusabb online piacterével” – mondta a csapat ügyvezetője, Zak Brown a bejelentés kapcsán.

Most hétvégén a csapat már csak emiatt is szeretne jó eredményeket elérni, erre pedig minden esélyük megvan, hiszen fejlesztéseket is visznek a helyszínre…