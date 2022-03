Újabb kritika a Netflixnek, Norris is kifogásolja a Drive to Survive új évadát

Pénteken debütált a Netflix nagysikerű dokumentumfilm-sorozata, a Drive to Survive a negyedik évada, amely a Forma-1 2021-es szezonját dolgozza fel.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke még az új részek megjelenése előtt arról beszélt, nem tetszik neki az, ahogyan a jó sztori érdekében eltorzítják a valóságot, és pontosan erre hivatkozva nem áll a kamerák elé a világbajnok Max Verstappen sem.

Lando Norris korábban kifejezetten támogatta a szériát, az új évad egyik része viszont Daniel Ricciardo és az ő rivalizálásáról szól, a brit szerint pedig olyan mondatokat adtak a szájába, amelyeket teljesen más kontextusban mondott.

A Netflix arra hegyezte ki a sztoriját ennek az epizódnak, hogy mennyire nehezen illeszkedett be az ausztrál pilóta a wokingi alakulatba és hogy mennyire megküzdött csapattársával a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon.

Ricciardónak nem sikerült jól az első McLarennél töltött idénye, annak ellenére, hogy megnyerte az Olasz Nagydíjat, rendre kikapott csapattársától, Lando Norris a 22 versenyből 20 alkalommal is pontszerző helyen végzett.

„Megnéztem az első két részét az új Drive to Survive évadnak, továbbra is úgy vélem, jó betekintést nyújt a száguldó cirkusz világába. Ricciardo szemszögéből viszont kellemetlen lehet a rólunk szóló rész és van egy-két megjegyzés ami nem is akkor hangzott el, amikor ábrázolják“ - mondta Norris.

„Van egy felvétel, ahol Daniel és én egymás mellett haladunk a Bahreini Nagydíjon az egyes kanyarban. Akkor még csak közel sem voltunk egymáshoz, de a sorozatban azt állítom, hogy ellökött. Ez a hangfelvétel például egy másik futamról származik“ - magyarázta a brit.

„Van néhány ilyen dolog a sorozatban, amely túlságosan dramatizálja a történéseket és a sztori érdekében módosítja a valóságot, amivel nem értek egyet. Összességében viszont még mindig úgy gondolom, jót tesz a Forma-1-nek és a rajongóknak is.“

„Mindaddig, amíg nem viszik túlzásba a dolgot, nem írják át teljesen a történetet, és nem állítanak be úgy egy versenyzőt, hogy olyan dolgokat tett, ami igazából nem történt meg, addig támogatom a Drive to Survive-ot“ - tette hozzá Norris.

