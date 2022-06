Újabb kritika a Ferrarinak: ezt megint elszúrták

Ha az olasz csapat rajongói azt gondolták, Spanyolország és Monaco után már nem jöhet rosszabb, akkor Azerbajdzsánt látva biztosan nem voltak boldogok, hiszen a Ferrari kettős kieséssel, valamint egyre tetemesebb ponthátránnyal távozott onnan.

Miközben az első néhány viadalon még főként versenyzői hibák miatt kerültek nehezebb helyzetbe, addig az elmúlt három versenyen Charles Leclerc kétszer esett ki műszaki gonddal, amely ezúttal Carlos Sainzot is utolérte.

Van der Garde pedig nem véletlenül mondja azt, hogy a Scuderia egyszerűen most nem végez elég jó munkát. „A Ferrarinál egyszerűen elszúrják” – mondta a Motorsport.tv-nek a holland, majd kitért Sainz idei gyengébb teljesítményére is.

„Neki valahogy most nem megy. Szerintem ráadásul túl nagy nyomást is helyez magára, mert annyira le akarja győzni Leclerc-t. Ő pedig most jó formában van, főleg szombatonként. Emiatt pedig nehéz Sainznak közel kerülni. Úgy vélem, a túlzott nyomás az ő baja.”

A gondokat pedig csak tetézi, hogy a Ferrari mellett a partnercsapatoknál is egyre több meghibásodás üti fel a fejét, ezért könnyen előfordulhat, hogy valamilyen alapvető probléma van a vörösök erőforrásával.

Van der Garde szerint azonban még nem érdemes ilyen messzire menni a témában: „Ezt nehéz megmondani. Spanyolországban is voltak nehézségek, bár az inkább a turbó volt. Bakuban pedig lehetett hallani, ahogy a motor lefullad. Nehéz ez számukra, mert a határokat feszegetik, és most látszólag túl is lépik azokat.”

„Sainz is kiesett hidraulikai hiba miatt, ami szintén fájdalmas. Kemény ütés ez egy olyan hétvégén, ahol akár mindketten a dobogón állhattak volna.”

