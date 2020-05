Újabb jelek Alonso visszatérésére a Renault-hoz a Forma-1-ben?

Fernando Alonso nemrég úgy nyilatkozott, hogy már tudja, mit fog csinálni 2021-ben. Ez természetesen még nem jelenti azt, hogy visszatér a Forma-1-be, bár az utóbbi hónapokban rendre azt mondta, nem zárja ki ezt az opciót.

A kétszeres világbajnok saját maga döntött úgy, hogy elhagyja az F1-et. A McLaren szerette volna, ha Alonso velük marad, de a spanyol sztár kilépett a szériából, bár tagadta, hogy ez az autó versenyképességének hiánya miatt történt volna.

Alonso idő előtt lépett ki a kapun a Ferrarinál, ahol 2010 és 2012-ben egy hajszállal maradt le a címről. Egyszerűen belefáradt a második helyekbe, és a Honda meggyőzte arról, hogy érdemes visszatérnie a McLarenhez.

Ez a projekt kudarcot vallott, és noha Fernando még megvárta a motorcserét, a Renault-val sem vetődtek be az élmezőnye. Miután a Ferrarinál és a Mercedesnél sem volt szabad ülés, nem maradt más opciója. A Red Bull állítólag felkínálta számára Pierre Gasly helyét, de ezt az osztrákok tagadták.

Sebastian Vettel és a Ferrari időközben megerősítették, hogy 2020 után külön utakon folytatják, de hamar kiderült, hogy Carlos Sainz Jr., a McLaren spanyol pilótája kapja meg a lehetőséget Charles Leclerc mellett. A hivatalos bejelentés csütörtökön várható.

Daniel Ricciardo állítólag már döntött, és a McLaren-Mercedest választotta. Ha mindez igaz, a Renault-nál van egy szabad ülés. Vettel érkezését valószínűtlennek tartják, így lehetséges, hogy Alonso jövőre visszatér a királykategóriába, és ott fog versenyezni, ahol 2005-ben és 2006-ban világbajnok lett.

A Renault F1 Team kirakott egy képet, rajta Alonsóval, mobilháttérnek... Ez ebben a helyzetben már önmagában beszédes is lehetne, majd nem sokkal később maga a világbajnok is reagált egy másik képpel, szintén abban a korszakban készült felvétellel, amikor világbajnokságot nyertek. Jelek? Puszta véletlen? Furcsa egybeesés? Hatalmas lökést jelentene a sportnak, és a Renault-nak is, ha Alonso visszatérne. Hamarosan kiderül...

