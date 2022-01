Újabb időpont: ekkor mutatja be a 2022-es F1-es autóját az AlphaTauri

Ötödik csapatként az AlphaTauri is bejelentette, hogy mikor mutatják be a 2022-es autójukat, az AT03-at. A Red Bull-családba tartozó olasz csapat, amely 2021-ben történelmének legeredményesebb évét teljesítette, február 14-én mutatja be az autóját.

A Motorsport.com értesülései szerint eredetileg február 13-án mutatták volna be az autójukat, amit össze fognak kötni egy filmforgatási nappal, hogy bejárassák az autót, azonban mivel a filmforgatási napot – amire minden bizonnyal Imolában kerül majd sor - eltolták egy nappal, a csapat a teljes bemutatót elhalasztotta egy nappal.

Az AlphaTauri 2021-es versenyképességében nagy szerepet játszott, hogy a Red Bull 2019-es hátsó, és 2020-as első tengelyét használták. A kölcsönzött alkatrészek mennyiségét kicsit csökkentik majd a 2022-es szezonban, és csak a sebességváltót, hidraulikát, és a hátsó felfüggesztés belső komponenseit fogják használni, azonban a terveik szerint 2023-ban ennél is több alkatrészt fognak vásárolni a Red Bulltól.

Az AlphaTauri harmadikként leplezi majd le a 2022-es autóját: az olaszok előtt az Aston Martin és a McLaren tartja meg a saját bemutatóját.

Dátum Csapat Motor Modell Óra február 10.

Aston Martin AMR22 ? február 11.

McLaren MCL36 20:00 február 14. Alpha Tauri AT03 ? február 17.

Ferrari ? ? február 18.

M ercedes W13 ? ?

Red Bull RB18 február 21.

Alpine A522 ?

W illiams FW44 ?

Alfa Romeo C42 ?

Haas VF-22