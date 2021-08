Újabb helyszín mutatkozhat be a 2021-es F1-es versenynaptárban a kieső Ausztrália helyén

Annak ellenére, hogy a világos egyre több helyen gyorsultak fel világszerte az oltási programok, a koronavírus-járvány még idén is megnehezíti a globális sportszervezőinek problémáját, hiszen az F1 ragaszkodik ahhoz, hogy rekordszámú, 23 versenyhétvégét tartsanak idén.

Miután múlthéten hivatalosan is eltörölték a Japán Nagydíjat, amivel csatlakozott a kanadai, szingapúri, és ausztrál versenyhez, az F1 keményen dolgozik azon, hogy valahogyan egyben tartsa az év második felét is.

Az Ausztrál Nagydíj november 21-i dátumát azonban a Motorsport.com értesülései szerinte minden bizonnyal Katar kapja majd meg, így a közel-keleti ország története során először rendezhetne Forma-1-es versenyt.

A Losail International Circuit, amely 2004 óta nyitja minden évben a MotoGP szezonokat, rendelkezik a Forma-1-es versenyrendezéshez szükséges 1-es licenccel, a pálya pedig akár éjszakai versenynek is otthont adhatna, hasonlóan a MotoGP versenyekhez.

Katar tenné teljessé tehát az F1 szezonvégi közel-keleti turnéját, miután Szaúd-Arábia december 5-i, és Abu-Dhabi december 12-i dátuma is biztosnak látszik jelenleg.

Bár a helyi szervezők Mexikóban és Brazíliában is biztosak egyelőre abban, hogy meg tudják majd tartani a saját versenyüket, még mindkét ország a 7 Forma-1-es csapatnak is otthont adó Egyesült Királyság piros listáján van (ahogyan az egyszer már a naptárból kikerült Törökország is), ahonnan csak egy kötelező 10 napos karanténnal utazhatnának haza a pilóták, mérnökök.

További komplikációt jelenthet, hogy az amerikai tripla utolsó helyszínét biztosító brazil szervezők azt kérték az F1-től, hadd tartsák a tervezettnél egy héttel később, november 14-én a futamukat, ami így duplahétvégét hozna létre Katarral. A megoldás ebben az esetben az lehet, hogy Katart egy héttel eltolják, és triplahétvégével fejezik be a szezont, de az említett piros lista tovább komplikálja az ügyeket, az F1 eddig ahol tudta, az ilyen országokat egy dupla vagy triplahétvége elejére időzítette.