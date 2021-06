Újabb forrás számolt be a Mercedes 2022-es pilótapárosáról

„Szokás szerint” Olaszországból indultak el az idei pilótapiaccal kapcsolatos pletykák, hamarosan azonban már az olasz Sky is arról számolt be, hogy George Russell 2022-ben a Mercedes pilótája lesz. Az elismert újságíró, Joe Saward szerint a Brit Nagydíjon jelentheti majd be a világbajnoki címvédő alakulat a pilótapárosát, hiszen azt két brit pilóta fogja alkotni.

A pletykahullám átterjedt Németországba is, először az F1-Insider jelentette ki Russell csapatváltását, majd most az RTL is úgy értesült, hogy a Mercedes nem fog szerződéshosszabbítási ajánlatot tenni Valtteri Bottasnak.

A váltás okaként azt nevezik meg, hogy Toto Wolff nincs megelégedve a finn idei teljesítményével, amit csak felerősít az, hogy a Red Bull 2013 óta először ismét vezeti a konstruktőri bajnokságot, Perez pedig több pontot szerzett eddig idén, mint Bottas.

Az RTL szerint az elkövetkező három hétben zárja majd le a Mercedes a 2022-es felállásával kapcsolatos tárgyalásait, hogy Bottasnak legyen ideje helyet találni magának a jövő évi rajtrácson. A legvalószínűbb jelölt pont a Williams lehet, ahol a finn bemutatkozott 2013-ban.

A Williams vezérigazgatójából csapatfőnökké előlépett Jost Capito szerint azonban arra nincs sok esély, hogy már a 2022-es szezon előtt megtörténik a csere:

„Erről Totót kéne megkérdezni” – nyilatkozta Capito az RTL-nek. „Mi úgy tudjuk, hogy George velünk lesz a szezon végéig, és ő is ezt a forgatókönyvet részesíti előnyben. Minden más csak spekuláció.”

„Érvényes szerződésünk van még Russellel, de mindent el lehet intézni, ha szükséges, jó a kapcsolatom Totóval” – utalt Capito arra, hogy tavaly már meg tudott egyezni egymással a Williams és a Mercedes Russell beugrásáról a Szahír Nagydíjon.

Capito azonban hozzátette, hogy még egyáltalán nem ültek le a tárgyalóasztalhoz a Mercedesszel:

„Szerintem még túl korai lenne ehhez a szezonban, várnia kell még arra, hogyan alakulnak a dolgok idén” – mondta Capito, aki azt viszont nem zárta ki, hogy Bottas visszatérjen a Williamshez: „Jelenleg egyetlen lehetőséget sem zárnék ki, még minden nyitott.”

Azt azonban érdemes megjegyeznünk, hogy az RTL lőtt már nagyon mellé az értesüléseivel idén, amikor kész tényként jelentették be, hogy a Kanadai Nagydíj helyét a Nürburgring veszi át, akkor a Motorsport.com megkeresésére tisztázta a pálya vezetősége, hogy a 24 órás nürburgringi verseny után egy héttel nehezen tudnák megrendezni a Forma-1-es futamot is.