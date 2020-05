Újabb Ferrari mérnök csatlakozik a Mercedeshez

Tavaly ilyenkor vesztette el az állását a Ferrarinál Giacomo Tortora, aki a Ferrari szimulátoros részlegének volt a vezetője. A Monacói Nagydíj után még a Ferrari kötélékében maradt, azonban a Brit Nagydíj után a távozás mellett döntött.

Tortora azonnal ugrik a ranglétrán is a Mercedesnél, és helyettes vezető tervező lesz. Az ő érkezését biztosan James Allison a Mercedes technikai igazgatója készítette elő, aki szintén a Ferraritól ment a Mercedeshez, igaz, családi tragédia miatt hagyta el Olaszországot.

Tortora 8 évet dolgozott a Ferrarinál, és a szimulátoros részleg vezetőjévé lépett elő, de a Ferrari tavaly májusi „gyomlálása” során ő is elvesztette állását. Tortora Pat Fry-al is remek kapcsolatokat ápol, ezért arra is volt esély, hogy a Renaulthoz szerződik, de végül a Mercedes lett számára is a következő állomás, és személyesen a főtervező, John Owen keze alatt fog dolgozni – számolt be az it.motorsport.com a hírről.

Az ő nevével bővült a Maranellót elhagyó mérnökök listája: Aldo Costa, James Allison, aztán a motorszakértő Lorenzo Sassi hagyta el a vörösöket, hogy a Mercedesnél megalapozzák a csillagosok mai napig tartó dominanciáját.

