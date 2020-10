Újabb fejlesztésekkel készül a Ferrari a Portugál Nagydíjra

A Ferrari a 2020-as idény egészében meglehetősen gyenge teljesítményt nyújt, ennek eredményeképpen pedig mindössze a konstruktőri hatodik pozíciót foglalja el a maranellói istálló. A gyengélkedés ráadásul nemcsak az autó egyik területének köszönhető, hanem az aerodinamika és a motor frontján is nagy a lemaradásuk.

Annak érdekében, hogy aerodinamikai területen előre tudjanak lépni, a maranellói alakulat több fejlesztést is bevetett az utóbbi hetekben, ugyanis az Orosz és az Eifel Nagydíjra is érkeztek újdonságok: új orr, hátsó szárny és bargeboard is érkezett az SF1000-re.

A hétvégi Portugál Nagydíjon pedig a Ferrari lezárja a 2020-as fejlesztési programját egy új diffúzorral – erről a csapat fejlesztésért felelős igazgatója, Enrico Cardile nyilatkozott.

„Már korábban is eszközöltünk kisebb változtatásokat a kocsi aerodinamikai területén – így volt ez Szocsiban és a Nürburgringen is. Portimaóban újabb fejlesztések fognak érkezni, főképp a diffúzoron változtatunk, ezzel lezárjuk az utóbbi hónapok fejlesztési programját.”

A Ferrari korábbi fejlesztései legnagyobb eredményeit az jelentette, hogy a nürburgringi időmérőn Leclerc negyedik lett, a futamon pedig a hetedik helyen végzett, míg Szocsiban a hatodik helyen ért célba a monacói pilóta.

A csapatfőnök Mattia Binotto szerint a fejlesztésektől nem vártak óriási teljesítménybeli javulást, viszont az utóbbi két nagydíjon bevetett frissítések megmutatták, hogy a vörös istálló jó irányba halad.

Cardile reméli, hogy a portimaói fejlesztések „megerősítik” majd ezt az elképzelést, és hogy a pályán mutatott adatok összhangban lesznek a maranellói szélcsatornában gyűjtött adatokkal.

„Az utóbbi nagydíjak azt jelezték, hogy jó irányba haladunk, és remélem, hogy ez a hétvége megerősíti ezt. Fejben kell tartanunk, hogy a fejlesztéseinkkel minden korábbinál nagyobb mértékben koncentrálnak a következő szezonra.”

„Ezzel együtt arra számítunk, hogy az SF1000 teljesítménye javulni fog. Nagyon hasznos lenne, ha legalább afelé a csoport felé tudnánk tartani, akik a negyedik helyért való küzdelemben tizedmásodperceken belül vannak egymáshoz képest.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A 2021-es szezonra a csapatok csak minimális fejlesztésekkel készülhetnek, amelynek az is része lesz, hogy csökkenni fog a kocsik leszorítóereje, emiatt pedig kissé át kell alakítani az autókat. A Ferrari már korábban megerősítette, hogy mindkét fejlesztései zsetonjukat arra fogják használni, hogy a 2021-es idényre változtassanak a kocsijuk hátulján.

Cardile elmondta, azért fognak a motoron kívül az autó hátuljának fejlesztésére koncentrálni, mivel úgy érzik, hogy ezzel érhetik el a legnagyobb mértékű fejlődést.

„Nemcsak azért választottuk az autó hátulját, mert megváltoznak a technikai szabályok, hanem azért is, mert úgy gondoljuk, hogy itt tudunk igazán jelentős fejlődést elérni. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy mindkét fejlesztési zsetonunkat erre használjuk fel.”

„Ha megnézzük a pontverseny állását, akkor fáj, hogy a hatodik helyen látjuk magunkat, ez a pozíció pedig nem méltó a Ferrarihoz. Egyértelműen fejlődni akarunk, magunk és a szurkolóink miatt is, akik még az ilyen nehéz időszakban is szenvedélyesen támogatnak minket” – zárta Cardile.

Wolff fejében megfordult Vettel leigazolása…

A 2020-as Indy 500-on meglepő módon Takuma Sato lett a végső győztes. A körülmények a kezére játszottak, hiszen többek között Spencer Pigot óriási balesetet szenvedett a futam késői szakaszában, a fallal való érintést követően nagy erővel a bokszutca bejáratának csapódott.