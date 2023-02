Újabb érdekes részlet a Drive to Survive-ból: „Mindannyian a véredet akarják, meg akarnak b*szni...”

A 2022-es Forma-1-es szezon sok vitát és balhét hozott, ezek közül az egyik legnagyobb a költségvetési sapkát érintő botrány volt. Végül a Red Bull 7 millió dolláros büntetést, valamint 12 hónapon keresztüli, 10 százalékos aerodinamikai tesztcsökkentést kapott.

A Netflix Drive to Survive sorozatában sok kulisszák mögötti jelenetről is lehull a lepel, többek között a Daniel Ricciardo-Haas sztori kapcsán is megtudunk érdekességeket, a költségvetési sapka túllépését illetően pedig Horner kerül a középpontba.

A Metro szerint az Over the Limit című epizódból kiderül, hogy a csapatfőnök pár órával azután tudta meg, hogy szabályt sértettek, hogy Max Verstappen megszerezte a második világbajnoki címét.

Horner a sorozatban azt is elárulta, hogy mit mondott neki az FIA-elnök Mohammed bin Szulajm, amikor kirótták rá a büntetésüket:

„Azt mondta: ’mindannyian a véredet akarják, meg akarnak b*szni. Nincsenek barátaid, én vagyok itt az egyetlen barátod’. Nos, nekem nincs szükségem barátokra” – mondta Horner.