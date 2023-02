Újabb Drive to Survive dráma – Ocon: „Én sosem mondtam ilyet”

Pénteken jelent meg a Drive to Survive ötödik felvonása a Netflixen, az elszánt rajongók pedig már biztosan el is kezdték azt nézni, miközben még javában zajlik a bahreini előszezoni teszt is. Az Alpine versenyzője, Ocon eközben felfedte, hogy ő már látta az ötödik részt, melyben fontosabb szerep jut neki, valamivel azonban nem volt elégedett.

A Francia Nagydíjat ugyanis a nyolcadik helyen fejezte be 2022-ben, a DTS-ben pedig hallható, ahogy a leintést követően a csapatrádióban azt mondja, „ez ma egy győzelemnek érződik”. Ocon viszont most felfedte, hogy ő egyáltalán nem mondott akkor ilyeneket.

„Ugyan a valóságot mutatja, de elég furcsa módon. Most például Franciaországban nyolcadik lettem, és az hallható, hogy azt mondom: »ez ma egy győzelemnek érződik«. Én viszont sosem mondtam ilyet! Valószínűleg inkább az ausztriai ötödik vagy a Japánban elért negyedik helyem után mondhattam ezt, de Franciaországban biztosan nem.”

„Ezek a dolgok furának érződnek, de gondolom ez is része a műsornak. Nem panaszkodhatunk, hiszen rengetegen követnek minket.” Ocon ettől függetlenül „nagyszerűnek” találja a Drive to Survive-ot, és felfedte, hogy már a hatodik évadra is forgatott velük a stáb.

Az említett jelenet kapcsán azért még annyit hozzátett, nem akarja, hogy az emberek szemében ő boldognak tűnjön egy nyolcadik hely után, mert ő is kizárólag a győzelemre fókuszál. Abba viszont nem igazán van beleszólása, hogy a Netflix mit és hogyan rak bele a kész produkcióba.

Aki azonban csak jól akar szórakozni a sorozat nézése közben, azt vélhetően nem zavarják az ilyesmik, és annak is örülni fog, hogy ebben az évadban is folytatódik Toto Wollf és Christian Horner színfalak mögötti csatája.