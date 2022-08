Újabb csapat környékezte meg Ricciardót

Egyelőre jó néhány kérdőjel lebeg Daniel Ricciardo Forma-1-es jövője fölött, s bár az ausztrál néhány héttel ezelőtt közösségi oldalán leszögezte, kitölti 2023 végéig szóló szerződését a McLarennél, ez egyáltalán nem biztos.

A wokingi alakulatnál nincsenek megelégedve a teljesítményével, ezt a szezon során Andreas Seidl csapatfőnök és Zak Brown vezérigazgató is szóvá tette, a csapat pedig a Motorsportnak korábban elárulta, dolgoznak az ausztrál szerződésének felbontásán.

Ez minden bizonnyal Oscar Piastri előtt nyitná meg az utat a britekhez, aki az Alpine-t kosarazta ki, hiába szerette volna a francia alakulat az Aston Martinhoz távozó Fernando Alonso helyén látnia az F2 és az F3 korábbi bajnokát.

Ricciardónak több opciója is lehet, hogy ennek ellenére a száguldó cirkuszban maradjon, és az amerikai ESPN most arról számolt be, hogy Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke fel is kereste egy állásajánlattal a Magyar Nagydíj ideje alatt.

Az amerikai istállónál egy ülés még kiadó a következő szezonra, mert bár Kevin Magnussent több évre szóló szerződés köti a csapathoz, Mick Schumacher idény végén lejáró kontraktusát egyelőre nem hosszabbították meg.

A hírek szerint egyébként a McLaren jobban járna pénzügyileg, ha felbontaná Ricciardo szerződését és szerződtetné Piastrit, mintha 2023-ban is állniuk kellene a méhész borz becenévre hallgató pilóta bérét.

Ricciardo az idei szezonban 12,2 millió fontot keres a McLarennél, amivel ő a mezőny ötödik legjobban kereső pilótája. Schumacher ezzel szemben kevesebb, mint egymillió font fizetést kap idén a Haastól, így az ausztrál szerződtetése komoly fejtörést jelentene a költségvetésben az amerikaiaknak.

