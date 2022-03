Újabb csapat jelentette be bahreini tesztbeosztását

Március 10-e és 12-e között rendezik az idei év utolsó előszezoni gyakorlását, miután Barcelonában már teljesítették a csapatok a „bejáratást”. Az ottani eseményekkel ellentétben most már a szurkolók is kilátogathatnak, és élő közvetítés is lesz a történésekről.

Az Aston Martin, a Williams és a Red Bull után most a bikások testvércsapata, az AlphaTauri osztotta meg, hogy mikor melyik versenyzőjüket láthatjuk majd körözni. Pierre Gaslyé lesz a teljes csütörtöki nap, miközben japán márkatársa, Juki Cunoda kapta meg a pénteket.

A zárónapot pedig testvériesen felosztják egymást között, miután Gasly vezethet a délelőtti órákban, Cunoda pedig délután zárja majd a tesztelést. Ez a három nap minden csapat számára az utolsó lehetőséget kínálja majd, hogy minél jobban felkészüljenek az idénynyitóra, amelyre március 18-a és 20-a között kerül sor.

A hírek szerint egy újabb pilóta került fel a Haas lehetséges versenyzőinek listájára