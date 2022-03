Újabb csapás az oroszoknak: lőttek az F1-es TV-s szerződéseiknek is

Az F1 a múlt héten adta hírül, hogy felbontotta az Orosz Nagydíj szerződését, és a belátható jövőben nem fog az országban versenyezni, miközben Nyikita Mazepin elveszítette ülését a Haasnál a szezon megkezdése előtt.

A hét korábbi részében a Premier League döntött úgy, hogy felfüggeszti közvetítési megállapodásait Oroszországban, így az ottani rajongók nem nézhetik majd az angol bajnokság mérkőzéseit.

Nemrég pedig az is kiderült, hogy a királykategória is hasonló döntést hozott, így a Match TV már nem fogja közvetíteni az F1-es futamokat az idei szezonban, pedig 2023 végéig volt szerződésük.

Még több F1 hír: A többi csapat megtagadta, hogy a Haas vasárnap pótolja a kiesett időt

Ha ez pedig nem lenne elég, az F1 TV sem lesz már elérhető az országban, megakadályozva az embereket, hogy feliratkozzanak a széria saját streamingplatformjára, így pedig lényegében semmilyen legális módon nem lehet majd követni a 2022-es történéseket Oroszországban.

A Match TV szintén adta a Premier League meccseit, emellett pedig a Bajnokok Ligája közvetítési jogai is nála voltak. A The Times szerint a spanyol La Liga háborúellenes üzeneteket próbált közvetíteni múlt héten, de ezeket az orosz csatornák blokkolták.

Az oroszok tehát lényegében mindent elveszítettek a háborúnak köszönhetően. Nem lesz futamok, nincsen versenyzőjük, és most már nem is nézhetik a Forma1-es világbajnokság küzdelmeit, ráadásul egyre több ország vezet be egyre komolyabb szankciókat ellenük.

Összefoglalónk a bahreini teszt első napjáról