Újabb büntetés vár Sainzra, aki szerint a problémáira „a legjobb orvosság” a magas végsebsebesség lehet

Carlos Sainz autójába új vezérlőelektronikát szerelt a Ferrari a pénteki szabadedzéseket megelőzően, azonban egy régebbi erőforrás duruzsolt az F1-75-ben az FP-k alatt. Sainz így is ott volt az élmezőnyben, de hiába volt erős az egykörös tempója, ő is tudja, hogy a hosszabb etapjain még dolgozniuk kell, annál is inkább, mert minden bizonnyal az időmérőre a Ferrari beszereli majd a 4. erőforrását az autójába, amivel hátraküldik a mezőny végére.

„Nem tehettem meg túl sok időmérős kört, de az összes próbálkozásom alatt versenyképesnek éreztem az autót magam alatt” – értékelte a Motorsport.com-nak a pénteki szabadedzéseit Sainz.

„Dolgoznunk kell azonban még a hosszabb etapokon, mert a pole-pozícióért egyéként sem fogok dolgozni a büntetéseim miatt” – hintette el Sainz, aki a többesszám használata után csak annyit mondott, hogy „10 helyet már kaptam, szerintem ki tudjátok találni, mi következik ezután”.

Amellett, hogy Sainz szerint egyértelműen lassabbak még a közepes gumikon Verstappennél, aki hiába teljesített egy rövidebb versenyszimulációt, a körönként közel 8 tizedes előnyét nem kell magyarázni, előzni sem lesz egyszerű a Paul Ricardon.

„Próbáltam előzni egy párat a szabadedzések alatt, mert tudom, hogy sokat kell majd a versenyen is, de ez trükkösebbnek bizonyult annál, amire számítottam. Elsősorban azért, mert hátszél van a hátsó egyenesben, emiatt pedig a szélárnyék és a DRS sem annyira erős.”

„Nincs azonban más választásom, és a legjobb orvosság a problémáimra egy kis extra végsebesség lesz. Miután már mindenki feltekerte a motorját, meglátjuk, tudok-e majd előzni az egyenesekben – remélem igen, mert nagyon messziről kell majd felzárkóznom.”

