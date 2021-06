Újabb botrány törhet ki az FIA és a csapatok között a sprintversenyek miatt

A fent említett 3 csapatnak meggyűlhet a baja az új formátummal, ugyanis attól tartanak, hogy az autóik kuplungjai nem fogják kibírni az egész hétvégés terhelést a szokásos szervizelési időszakok nélkül.

A 2021-es szezon egyik újdonsága a sprintkvalifikációs formátum, ami Silverstone-ban debütál majd. A szombati időmérő átkerül a pénteki második szabadedzés időpontjára, szombaton pedig (egy újabb délelőtti szabadedzést követően) egy 100km-es sprintverseny dönti majd el a vasárnapi rajtsorrendet.

Az új formátum azonban egy fontos változással is jár: mivel jelenleg az időmérő jelenti a parc fermé kezdetét is, és azt előrehozták 1 nappal, így a csapatoknak is 1 nappal kevesebb ideje van arra, hogy az autóikkal foglalkozzanak.

Az Auto Motor und Sport jelentése szerint ez pedig kifejezetten kellemetlenül érinti majd az Aston Martint, az Alpine-t, és a McLarent is, mivel ez a 3 csapat olyan kuplungokat homologizáltatott a szezon előtt, amelyeket általában a két pénteki szabadedzést követően szoktak szervizelni, erre azonban a formátum megváltozása miatt nem lenne lehetőségük.

„Ezeket a kuplungokat másmilyen célokat figyelembe véve építettük, új alátétekre és karbantartásra van szükségük 300 kilométerenként” – nyilatkozta az AMuS-nak az Aston Martin csapatmenedzsere, Andy Stevenson.

„Ha tudtuk volna, hogy mire számíthatunk a szezont megelőzően, akkor természetesen mi is másmilyen kuplungot készítettünk volna. Jelenleg nem tudjuk garantálni, hogy az előírt szervizelés nélkül teljesíteni tudjuk a versenyhétvégét.”

A jelenlegi parc fermé szabályok értelmében csak a fékeket, gyújtógyertyákat, szűrőket, és a különböző sérült elemeket lehet büntetlenül cserélni, és az FIA még nem reagált a csapatok kérelmére, hogy ezeken a versenyeken tegyenek kivételt a kuplungokkal kapcsolatban is, és a válaszuk állítólag csak annyi volt, hogy „csináljanak kevesebb rajtgyakorlatot.”

Még több F1 hír: Újra rózsaszín Aston Martinokat akar látni a Forma-1-ben a BWT

Az Alpine sportigazgatóját, Alan Permane-t mindenesetre nem nyűgözte le ez a válasz: „Ennek semmi köze a rajtok számához, egyszerűen így kopik a kuplung, ami folyamatosan használatban van. A váltások száma, nem pedig a rajtok jelentik a problémát.”

Az AMuS értesülései szerint ez nem érinti az összes csapatot, a Mercedes kuplungja például 700 km-t is kibír, és az Aston Martin, mint a brackley-i alakulat technikai partnere kérte is a Mercedest, hogy osszák meg velük az alkatrészt, azonban ezt a kérelmüket elutasították, mivel egyszerűen nem tudnak legyártani két csapat számára is elegendő alkatrészt ilyen rövid idő alatt.

Stevenson szerint, ha az FIA nem változtat a szabályokon, akkor egyszerűen nem tudnak majd pályára hajtani:

„Ha az FIA nem lesz engedékenyebb, akkor ki kell hagynunk a szabadedzést, és a szabályalkotóknak bizonyosan nem ez volt a célja.”