Új városban lesz megtekinthető a kibővített Forma-1-es kiállítás

A Forma-1 Londonba érkezik, a vándorkiállítás 2024. augusztus 23-án nyitja meg kapuit az Egyesült Királyság fővárosában.

Az ExCel Londonban megnyíló kiállítás az ígéretek szerint „nagyobb és jobb lesz, mint valaha”, és számos további attrakcióval egészíti ki a Spanyolországot, Ausztriát és Kanadát megjárt rendszeres programokat.

Ezek a hozzáadott elemek a Brit Nagydíj és annak története köré csoportosulnak. A Silverstone Múzeummal való együttműködés révén a múltbéli brit versenyek történetei „elevenednek meg”, a szimulátorok segítségével a látogatók megismerkedhetnek a silverstone-i pályával, és minden versenyző - nem csak a leggyorsabbak - részt vehet a jövő évi nagydíjra szóló jegyek sorsolásán.

Ezek mellett a britekre összpontosító elemek mellett a kiállítás különböző szobái is helyet kapnak, amelyek a kiállítás indulása óta részei, köztük Romain Grosjean Haasának elszenesedett maradványai a 2020-as Bahreini Nagydíjról - ez az utolsó előtti, „Túlélés” című teremben található.

A látogatók az „Egyszer volt, hol nem volt a Forma-1-ben” című kiállításon kezdik az utazást, amely a kategória néhány meghatározó pillanatát mutatja be. Itt található a Silverstone Múzeum bevonása is.

A „Design Lab” az F1 gyári oldalába enged bepillantást, a „Versenyzők és párharcok” pedig a versenyzőkre összpontosít, mielőtt a „Forradalom a tervezés által” az új technológiákat vizsgálja.

„Nagyon is helyénvaló, hogy az F1 Kiállítást az Egyesült Királyság fővárosába hozzuk, és tisztelgünk a brit csapatok, versenyzők és személyiségek előtt, akik beírták magukat az F1 történetébe” - mondta Emily Prazer, a Forma-1 kereskedelmi igazgatója.

„Az F1 Exhibition hihetetlenül népszerű a madridi bemutatkozása óta, és a sikeres bécsi és torontói bemutatók is azt bizonyítják, hogy remek módja annak, hogy a hardcore rajongók és az új közönség is megismerje az F1-et, miközben a versenypályán kívülre is kiterjeszti az F1 ismertségét.”

„London a világ egyik legkulturálisabban vibráló városa, és már alig várjuk, hogy a világ minden tájáról érkező látogatókat üdvözölhessük a kiállításon.”

Az exkluzív várólistás elővásárlási jegyek június 25-én, kedden 11 órakor kerülnek forgalomba, ezt követi az Eventim előértékesítés június 26-án, szerdán 11 órakor, majd a teljes nyilvános elővétel június 28-án, pénteken 11 órakor. A teljes körű részletek itt találhatók.

Eközben a Spanyol Nagydíj menetrendje itt érhető el, míg keményen beszóltak Ricciardónak és Bottasnak.