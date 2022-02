Új szín érkezik 2022-ben a Williams festésébe

A Williams bemutatójára sem kell már sokat várnunk, hiszen a grove-i istálló jövő szerdán, azaz február 15-én tartja a szezonnyitó eseményét, amelynek során az autó festéséről is le fog hullani a lepel.

Szerda délután pedig a Williams a YouTube-csatornájára feltöltött egy videót, amelyből kiderül, hogy egy új szín is meg fog jelenni a brit istálló kocsiján. A videóban a két pilóta, Alex Albon és Nicholas Latifi mondja el gondolatait az új fényezésről, ami a lenti beágyazásban tekinthető meg.

Latifi szerint „friss” a kocsi kinézete, és bár tavaly is ezt mondta a festésükre, idén még frissebbnek érzi azt. Mindkét pilóta elmondta, hogy új színt is lát a kocsin, sőt Albon ki is mondta, hogy melyik színről van szó, de ezt kisípolták a videóban.

A Williams 2020-ról 2021-re jelentősen előre tudott lépni, hiszen 2020-ban pont nélkül zártak, tavaly viszont 23 pontot tudtak gyűjteni, ezzel a konstruktőri nyolcadik pozícióban végeztek, nagyrészt a Mercedeshez távozó George Russell belgiumi dobogójának köszönhetően.

