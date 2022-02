Új szimulátoros élményközpontokat nyit a Forma-1

A Forma-1 terve a programmal nem más, minthogy a társadalmi környezetbe integrálja az autóversenyzést, a komplexumok baráti, családi és vállalati rendezvények lebonyolítására is alkalmasak lesznek és akár 60 szimulátornak is otthonául szolgálhatnak. A vendégek különböző versenyzési módok közül választhatnak majd, amelyek minden tudásszintet kielégítenek.

A szimulátorok az rFactor2 egyedi frissítésű változatán futnak majd, amelyről részletesen itt írtunk. Az első központ várhatóan az év végén nyílik meg a londoni One New Change központban, de a tervek szerint a versenyközpontok hosszú távon akár 30 városba is eljuthatnak a világ minden táján, többek között az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, a Közel-Keleteb és Ázsiában.

Ben Pincus, a Forma-1 kereskedelmi partneri kapcsolataiért felelős igazgató elmondta, a szimulátor hihetetlen szórakozási élményt nyújt majd a közönségnek, de nemcsak a Forma-1 rajongói fogják élvezni, hanem azok is, akik egyébként nem követik a száguldó cirkusz eseményeit.

„A versenyszimulátorok egy stílusos és szórakoztató környezetben keltik életre a Forma-1-es autó vezetésének élményét, és lehetőséget adnak az embereknek, hogy közelebb kerüljenek az F1 világához“ - vélekedett Pincus.

A szimulátor terveit az az Adam Breeden készítette, aki korábban több hasonló sport tematikájú szabadidős programot tervezett. Elmondása szerint az új koncepciótól el fog állni az emberek lélegzete. „Az Forma-1 márkaerejével, a csúcstechnológiát ötvözve a vizuális környezettel átütő erejű sikert érhetünk el. Az emberek átélhetik a száguldó cirkusz izgalmait, felejthetetlen, adrenalinlöketet kínálunk nekik.“

Dimitrij Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója elmondta, arra törekedtek, hogy a játékélmény a lehető legélethűbb legyen. „Megtiszteltetés számunkra, hogy a Kindred Concepts-szel és a Forma-1-el együttműködve segíthetünk a játékélmény bevezetésében. Büszkék vagyunk arra, hogy minden egyes játékunk hiteles és valósághű, ez a szimulátorok esetében sem lesz másként. Alig várjuk, hogy minden vendégünk megtapasztalhassa, hogyan kell Forma-1-es autót vezetni.“