Új opció Sainz előtt? Az F1-es legenda szerint a spanyolt is „világbajnoki anyagból gyúrták”

Sainz idei éve egy elég komoly ütéssel kezdődött, hiszen kiderült, hogy a Ferrari a szezon végén megválik tőle, hogy Lewis Hamiltont ültesse a helyére. Hiába azonban a jövője körüli bizonytalanság, ő mégis nagyszerű teljesítményt rakott le az asztalra Melbourne-ben, alig két héttel a vakbélműtétjét követően.

Elég brutális egyébként belegondolni, de Sainz továbbra is az egyetlen versenyző a mezőnyben, akinek a 2023-as idény kezdete óta sikerült legyőzni a Red Bullt. Hogy jövőre hol köthet ki a 29 éves pilóta, az jelenleg még nagyon is kérdéses, hiszen opciókból papíron bőven akad számára.

Egyrészről ugye a Sauberrel és a 2026-ban érkező Audival hozták őt szóba a legtöbbször, de azóta más, nagyon kecsegtető ülések is terítékre kerültek, hiszen a Mercedes mellett akár a Red Bullnál és az Aston Martinnál is lehet üresedés.

Most azonban az 1978-as világbajnok, Mario Andretti is nagyon elismerően beszélt Sainzról, és jól tudjuk, hogy a fia már régóta az F1-be akar jönni, bár erre 2028 előtt már biztosan nem lesz lehetősége. „Láttam a futamot, nagyszerű volt. Gratulálok a Ferrarinak. Mindig örülök, ha a vörösök győznek, arról nem is beszélve, hogy most kettős sikert értek el” – mondta az olasz La Gazzetta dello Sportnak Andretti, aki maga is versenyzett a Scuderiánál.

„Ez a győzelem pedig nem az ölükbe hullott, még úgy sem, hogy Verstappen rögtön kiesett. Sainznak különösen jó versenye volt, és a már a legelejétől kezdve remek tempót autózott.” Amikor megkérdezték tőle, hogy meglepte-e őt az, hogy Leclerc helyett Sainz szállította a csapat legutóbbi sikereit, Andretti így felelt: „Egyáltalán nem. Én mindig is azt mondtam, hogy Charles és Carlos is képes futamokat vagy akár világbajnokságot nyerni.”

„Mindkettőjüket bajnoki anyagból gyúrták, ezt már láttuk és még látni is fogjuk.” Az amerikai szerint a Ferrari ráadásul komolyat fejlődött, így a csapat idén akár többször is megismételheti az Ausztráliában látott eredményt.

„Érdekes lesz figyelni a szezon hátralévő részét, de jó jeleket véltem felfedezni. Ezúttal a gumik és a stratégia terén is mindent jól csináltak, pedig ezek korábban gyenge pontoknak számítottak. Ezek az eredmények valósak. Ez nem a véletlen műve, mivel a Ferrari már az edzéseken és az időmérőn is ott volt.”

„Péntektől kezdve mindent jól csináltak, és jó volt látni Carlost 100 százalékos állapotban az operációját követően. Ő és Leclerc már ott vannak, bárkivel képesek felvenni a harcot” – zárta gondolatát a versenyzőlegenda.

És ha már Ferrari, akkor arra lennénk kíváncsiak, szerintetek jó döntést hozott-e a Scuderia Hamilton leigazolásával.