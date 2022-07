A Ferrari versenyzői új motorkomponenseket kapnak a Brit Nagydíjra Charles Leclerc és Carlos Sainz is új motorkomponenseket kapott a Brit Nagydíjra, így a spanyol pilóta is nagyon közel került a motorbüntetéshez. Hasonló helyzetben van két Ferrari-ügyfél, Mick Schumacher és Csou Kuan-jü is.