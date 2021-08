Új motorformula: lassan haladnak a tárgyalások, két csoportba lehet osztani a motorgyártókat

A Forma-1-ben komoly tárgyalások folynak arról, hogy milyen legyen az új motorformula, amelyek a tervek szerint 2025-től veszik át a jelenlegi formula helyét, legkésőbb viszont 2026-ban. Utoljára július 29-én tárgyaltak ez ügyben a gyártók, viszont a hírek szerint nem sokra jutottak, legközelebb pedig a nyári szünet után, Monzában fognak tárgyalni.

Ezeken a tárgyalásokon a jelenlegi négy F1-es motorgyártó mellett a Volkswagen csoport is képviselteti magát, és néhány dologban egyetértenek a felek a német Auto Motor und Sport beszámolója szerint: CO2-semleges és hibrid-motort szeretnének, valamint cél az is, hogy 100 millió dollárnál ne kerüljön többe a formula.

Azonban rengeteg az egyet nem értés is az új formula kapcsán: ha jön új gyártó az Audi vagy a Porsche személyében, akkor ők szeretnének egy teljesen új formulát, hogy ne kerüljenek hátrányba a többi gyártóval szemben, de itt is felmerül számos kérdés, amelyek mentén lehet vitatkozni.

Az AMuS megkérdezte a jelenlegi négy gyártót a véleményükről, ez alapján pedig két csoportba lehet osztani a konstruktőröket: a Mercedes és a Renault, valamint a Ferrari és a Red Bull van hasonló állásponton.

A Mercedes szeretné megtartani a 6 hengeres motorokat, arra hivatkozva, hogy anyagilag ez lenne a legjobb megoldás, míg a Renault azért tartaná meg a 6 hengert, mivel szerintük nem kell „újra feltalálni a kereket”, ha CO2-semleges üzemanyagot fognak használni.

A Ferrari és a Red Bull viszont új kezdetet szeretne. A Red Bull-csapatfőnök Christian Horner szerint a jelenlegi, 2 millió dollárba kerülő motorok helyébe akár 1 millió dollárba kerülő erőforrások léphetnének, és szerinte nem szükséges növelni az elektromos hajtás arányát, és elégséges az MGU-K – a környezettudatosságot pedig környezetbarát üzemanyaggal érnék el.

A maranellói márka is az új startnak örülne, azonban náluk a célok között szerepel az is, hogy az F1-ben használt technológiát a közúti autókba is átültethessék, vagyis a közúti modellekre nézve is releváns legyen az új technológia, és természetesen ők is támogatják a CO2-semleges üzemanyagokat.

A Ferrarinak teljesen mindegy, hogy 4 vagy 6 hengeres lesz az új motorformula, arra pedig nyitottak, hogy at első tengelyen történő rekuperációt is közelebb hozzák a sorozatgyártáshoz, mint amilyen közel az MGU-H került, hiszen ez egyelőre egyetlen utcai autóba sem került be.

Eközben ketyeg az óra, és a gyártók, az FIA és az F1 menedzsmentje is tudja, hogy minél hamarabb meg kell állapodniuk az új motorformulában, hiszen ha nyárig nem tudnak megegyezni, akkor az FIA kész tervet tehet eléjük. Mint ismert, a jelenlegi Concorde-egyezmény 2025 végén jár le, 2026-tól pedig az FIA-nak szabad keze van.

