Új kollekciót villantott a Ferrari – a festésük is változik? (videó)

Ha Ferrari, akkor Olaszország, ha Olaszország, akkor Ferrari. Ez a két dolog szinte egybeforrt az évtizedek alatt, különösen a Forma–1-ben. Ezen a hétvégén pedig jön is az aktuális évi népünnepély Monzában, a csapat pedig úgy döntött, egy vadonatúj ruhakollekcióval lepi meg a rajongókat.

A monzai „karbonszálas” kollekció a nevéből adódóan főként fekete, de hangsúlyos szerepet kap rajta a citromsárga is, miközben a piros lényegében teljesen eltűnt. Ezt a pilóták egy rövid videó keretében prezentálták a nagyvilágnak, és a póló mellett sapka, cipő és napszemüveg is része az újdonságoknak, valamint az is kiderült, hogy a pilóták versenyző overallja is hasonlóan fog kinézni.

A festés kérdése pedig azért jön elő, mert a Scuderia az utóbbi két évben egyedi fényezéssel versenyzett az Olasz Nagydíjon, és mindkétszer a sárga kapott hangsúlyosabb szerepet a piros oldalán. Hogy idén esetleg lesz-e valami hasonló változás, azt egyelőre nem tudni.

Az ugyanakkor meglepő lenne, ha a Ferrari mondjuk egy szinte teljesen fekete autóval állna elő, bár az F1-ben amúgy is nagy divat lett a karbonszálas részek szabadon hagyása, így akár kapóra is jöhetne nekik a dolog, hiszen a festék elhagyásával tömeget spórolnának, és még az új ruházati termékekhez is illeszkednének vele.

Mindez persze csak találgatás, és lehet, hogy nincs itt többről szó néhány új terméknél, de azért kíváncsian várhatjuk, fog-e esetleg változni az SF-24-es kinézete erre a hétvégére.

