Új, ingyenes rajongói platformot jelentett be a Forma–1

Miközben a Forma–1 egyre több rajongót vonz világszerte, a Liberty Media is igyekszik megfelelni a növekvő keresletnek, ezért egyre több lehetőséget biztosítanak az embereknek arra, hogy valahogyan kapcsolatba kerüljenek a száguldó cirkusszal.

Most többek között erre hozták létre az F1 Unlocked nevű új platformot, amely révén a keményvonalas szurkolók még többet tudhatnak meg a sportágról, miközben hozzáférhetnek majd exkluzív interjúkhoz és cikkekhez is jelenlegi és korábbi pilótákkal, híres rajongókkal és F1-es szakértőkkel. Emellett ritka, színfalak mögötti tartalmakkal és a hétvégéken nem látható felvételekkel is gazdagodnak majd.

Azok, akik feliratkoznak az F1 Unlockedra, részletes elemzéseket olvashatnak a bahreini tesztről, láthatják a pilóták értékeléseit, és új információkra tehetnek szert a paddockban zajló eseményekről.

A platformnak emellett lesz saját Live Timingja is a versenyhétvégék alkalmával, ahol részletesebb információkat is megtudhatunk majd a pályán zajló eseményekről. És ha ez még nem lenne elég, a regisztrálók hozzáférést kapnak majd különböző leárazásokhoz és akciókhoz az F1 hivatalos boltjában és emléktárgyüzletében.

Végül pedig lesznek majd különböző nyeremény- és kvízjátékok is, melyek keretében nagyon komoly díjakat lehet nyerni, legyen szó aláírt F1-es termékekről vagy pénzzel nem megvehető szurkolói élményekről. Az F1 Unlocked tehát látszólag új szintre emeli a sorozat rajongói élményét, a regisztráció pedig ingyenes.