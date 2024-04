Új információkat osztott meg a Mercedes Hamilton Melbourne-ben elromlott motorjáról

A Mercedes a 2018-as Osztrák Nagydíj után most először könyvelhetett el kettős kiesést egy futamon, hiszen Hamilton motorhibája mellett George Russell sem látta meg a kockás zászlót.

James Allison, az alakulat technikai igazgatója a futam utáni összegzőjükben beszélt arról, hogy állnak jelenleg a Hamilton kieséséhez vezető hiba megértésével: „Még nem tudjuk, mi okozta. A hajtóegység visszatér Brixworth-be, és az ottani srácok majd megkeresik a hiba okát.”

„Mi csak a futamon jelentkezett tünetekről tudunk. Hirtelen esni kezdett az olajnyomás, majd a motor leállt, hogy védje magát. Amikor tudod, hogy ilyen katasztrofális probléma van, akkor az a legjobb a jövő szempontjából, ha ott rögtön kinyírod, mert úgy nem keletkezik egy csomó olvadt fém.”

„Általában világosan meg lehet állapítani a bizonyítékokat, ami aztán segít abban, hogy a jövőben elkerülhesd ugyanazt a hibát. Egyelőre tehát még nem tudjuk, de Brixworth és a HPP [a Mercedes motorrészlege] nemsokára kideríti.”

„Amint pedig kiderül, mi történt, ők majd a szokásos energiájukkal nekiugranak, hogy biztosítsák, a többi motor esetében a lehető legkisebb legyen az esélye annak, hogy ez újra megtörténjen.” Allison ennek ellenére kihangsúlyozta, hogy a csapat nem aggódik a jövőbeli megbízhatóságot illetően, és továbbra is arra fókuszálnak, hogy több teljesítményt hozzanak ki az autójukból.

„A kiesések szerencsére ritkák nálunk. A versenyzőink igazán jók abban, hogy a pályán tartsák az autót, és a megbízhatóság is az erősségeink közé tartozik. Nagyon szokatlan egy ehhez hasonló dupla kiesés. De nyilván nem ez fogja meghatározni a szezonunkat. Mi most elsősorban a sebességünkre fókuszálunk, mert ha azt sikerül javítani, akkor a szezon jó lesz, bármi is történjék.”

Hamilton elmondta, mivel foglalkozna a legszívesebben, miután befejezte F1-es pályafutását.