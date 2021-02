Új infók a 2025-től érkező motorformuláról: erősebb előzésgomb, egységes alkatrészek

Azzal, hogy a Honda és a Red Bull meg tudott egyezni az F1-gyel és a többi gyártóval, az idei év végén befagyasztják a jelenlegi erőforrások fejlesztését, azzal a kitétellel, hogy amennyiben szükséges lesz, valamilyen BoP rendszerrel, vagy extra fejlesztések biztosításával egyensúlyoznak a motorok közötti teljesítményen, hogy egyik gyártó se kerüljön évekre hátrányba.

Az FIA célja, hogy egy olcsóbb, egyszerűbb, mégis karbonsemleges erőforrást alkossanak, amelyeknek Ross Brawn elmondása szerint „a hangjuk is megfelelő.”

Az FIA motorokkal foglalkozó részlegét vezető Gilles Simon szerint ezek a célok 2025-re megvalósíthatóvá válnak: „Profitálhatunk majd a mérnökök 20 évnyi tapasztalatából, az ő tudásukkal képesek leszünk majd egyszerűsíteni a dizájnokon” – nyilatkozta a francia mérnök az Auto Motor und Sport-nak.

„A jelenlegi szabályokat több, mint 10 éve írták, akkor pedig még nagyon is tartottak attól, hogy egy költséges fegyverkezési verseny alakul majd ki a hajtásláncok elektromos részével kapcsolatban. Ezért vannak megkötések most az újrahasznosítható, és felhasználható energia nagyságával kapcsolatban. Ma már jóval nagyobb szabadságot adnánk ezen a téren, mert sokkal tapasztaltabbak vagyunk.”

Simon elmondása szerint továbbra is az a terv, hogy az új erőforrások megtartják a belső égésű motort, ami bioüzemanyagot használ majd, és véleménye szerint a „a jelenlegi motorok hatékonyságát (kb. 50% körül van ez az érték jelenleg) még 10%-kal növelhetjük.”

„Jelenleg még kutatjuk, hogy pontosan milyen motorra van szükség ahhoz, hogy az általunk meghatározott célokat el tudjuk érni. Az általunk gyűjtött információkat hamarosan megosztjuk a gyártókkal is, és ezután elkezdjük megalkotni a szabályokat.”

Simon elmondása alapján egy dolog biztos: a belső égésű motor valamivel gyengébb lesz, míg az elektromos motor részesedése az összteljesítményből nőni fog, mivel a jelenlegi akkumulátorra és elektromos motorra vonatkozó szabályokat már „kinőtték” a gyártók.

„A gyártók mindent kihoznak azokból az akkumulátorokból, amiket jelenleg is használunk. Ezek az akkumulátorok a jövőben egy kicsit nőni fognak még, de a mostaniaknál sokkal erősebbek lesznek, a legjobbak a piacon.”

Érdekes lehetőségek merültek fel annak érdekében, hogy a gyártók számára is izgalmas technikai tereppé tegyék az új motorformulát, de a Forma-1 megtartsa az egyedi, belső égésű motorokat használó imidzsét: a belső égésű motorokra is kiterjesztené az F1 a külső beszállítóktól származó közös alkatrészek rendszerét, ami azt jelentené, hogy a gyártók legfőbb figyelme az általuk egyébként is fontosnak, és relevánsnak ítélt elektromos hajtásrész felé fordulhat. „Ezzel a megoldással nem kellene a gyártóknak évente 100 millió eurót költenie csak a belső égésű motorra” – idézi az AMuS az F1 egyik menedzserét.

„Lehet, hogy továbbra is állítunk majd egy határt a max teljesítményre, de ezen a limiten belül a gyártókra hagyjuk, hogy hogyan használják fel a rendelkezésükre álló energiát. Ez kellő teret adna nekik arra, hogy különböző megoldásokat lássunk. Megpróbáljuk ésszerű keretek között tartani a költségeket azzal például, hogy előírjuk a felhasználható akkumulátor technológiát, de azon belül szabadságot adnánk nekik” – vázolta az egyik ötletet Simon.

„Hasonló elképzeléseken dolgozunk, ami azt is jelentené, hogy a pilóták jóval több energiát használhatnának fel az előzésekhez, egyetlen gombnyomással. Az biztos, hogy remek megoldást fogunk találni majd. A mai közvetítések során ezt könnyen lehetne vizuálisan ábrázolni is, hogy mennyi extra energiát használ éppen a pilóta, és mennyit tartogat még.”

