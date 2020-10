Új helyszínen az F1! – íme a 2020-as Portugál Nagydíj menetrendje

A koronavírus-járvány kitörésének következtében a Forma-1 olyan helyszínekre is ellátogat, amelyekre előzetesen nem számíthattunk volna. Így jutott el a száguldó cirkusz Mugellóba és a Nürburgringre is, és ennek következtében látogat el a portugáliai Portimaóba is.

A portugál helyszín korábban sosem rendezett Forma-1-es futamot, és F1-es tesztet sem rendeztek ott több mint egy évtizede. Ennek ismeretében érdekes lesz, hogyan tudnak megbirkózni a versenyzők és a csapatok az új helyszín jelentette kihívással.

A Portugál Nagydíj menetrendje nem különbözik nagy mértékben egy „átlagos”, európai Forma-1-es hétvége menetrendjétől: az első szabadedzést 12 órától, a másodikat pedig 16 órától fogják megrendezni a pénteki nap folyamán.

A harmadik szabadedzés szombaton 12 órától indul, az időmérő edzésre pedig 15:00-ig kell várnunk. Fontos, hogy ezúttal is 14 óra 10 perckor rajtol el a futam, tehát nem telik el 24 óra az időmérő és a verseny kezdési időpontja között.

Formula 2-es versenyt ezen a hétvégén sem rendeznek, egészen Bahreinig kell várnunk arra, hogy kiderüljön, ki lesz a bajnok a Forma-1 előszobájának számító szériában.

