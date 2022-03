Új grafikát kapnak az F1-es közvetítések - GALÉRIA

Az ú generációs F1-es autók érkezésével összhangban a közvetítések grafikájai is megújul. A jövőben egy sokkal modernebb és fiatalosabb dizájn tárul majd elénk a közvetítéseket nézve. Az F1 közvetítési és médiaigazgatója elárulta, hogy eredetileg egy évvel később tervezték a cserét.

„Mi egy grafikailag vezérelt sport vagyunk, így az új autók érkezésével úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy a grafikánkat is átnevezzük. Valószínűleg egy évvel korábban vagyunk a szokásos ciklusunkban. De úgy gondoltuk, hogy az új szabályokkal és az új autókkal összhangban fogjuk ezt megtenni” - mondta Dean Locke, az F1 közvetítési és médiaigazgatója a Motorsport.com-nak.

2022 TV graphics, Pit stop example 1 / 4 Fotót készítette: FOM 2022 TV graphics, Full srceen grid example 2 / 4 Fotót készítette: FOM 2022 TV graphics, Left hand side location example 3 / 4 Fotót készítette: FOM 2022 TV graphics, Left hand side states 4 / 4 Fotót készítette: FOM

„A grafikák új megjelenésűek, és nagyon különböznek a korábbiaktól, ami a megjelenést illeti. Merészebbek, kicsit frissebbek, kicsit fiatalosabbak. Nagy hatást gyakorolnak a digitális és a filmes világra” – tette hozzá.

Az új grafika a másfajta megjelenés mellett az F1-nek jobb lehetőséget biztosít arra, hogy jobban elmesélje a verseny történetét - azáltal, hogy jobban ki tudja emelni a fontos pontokat, az egyes versenyzőkre tud koncentrálni, vagy képernyőn belüli videót tud futtatni.

Még több F1 hír: Steiner: nem volt más lehetőségünk, ki kellett rúgnunk Mazepint

„Ez most egy elég okos grafika. A versenyhétvége során látni fogod, hogy egy képernyőn belül ki tudunk emelni dolgokat. Mi ezt okosüvegnek hívjuk. Tehát ha ki akarunk emelni két versenyzőt, akkor a kommentátorok figyelmét is fel tudjuk hívni rá, és ugyanez a helyzet a piros zászlókkal, a biztonsági autókkal, a virtuális biztonsági autókkal és az ehhez hasonló elemekkel.”

Locke elmondta, hogy az F1 folyamatosan azt vizsgálja, hogyan lehet a legjobban megfelelni mind a tősgyökeres rajongóknak, akik az adatokat szeretik, mind pedig az alkalmi rajongóknak.

„Nem lehetnek csak számok mindenhol a képernyőn. Rengeteg időt töltünk azzal, hogy átgondoljuk, hogyan mutatjuk be ezeket a számokat.Tudjuk, hogy vannak megrögzött rajongóink, akik értik ezeket. De vannak alkalmi szurkolók is, és vannak újabb rajongók, akiket még csak most ismerkednek a sportággal.”