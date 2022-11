Új, Forma–1-es tematikájú szórakoztatóközpont nyílik Londonban (videó)

Az F1 Arcade névre keresztelt helyiség a londoni One New Change bevásárlóközpontban nyílik majd meg Adam Breeden jóvoltából, aki több másik, sikeres szórakoztatási üzlettel is rendelkezik jelenleg a városban.

A hírek szerint 60, teljesen felszerelt szimulátort építenek majd be, miközben persze a körítésnek is megadják a módját, és igyekeznek majd igazi bárhangulatot varázsolni. Az viszont némiképp érdekes, hogy a szimulátorok nem a hivatalos F1-es játékot használják majd, hanem az rFactor 2-t.

Az F1-es hétvégék idejére természetesen extra élményekkel készülnek a vendégeknek, még különleges díjakat és jutalmakat is lehet majd nyerni. Breeden a következőket mondta a bejelentés kapcsán: „Izgatottak vagyunk, hogy bemutathatjuk az első prémium és exkluzív szórakoztatási élményközpontot London szívében.”

„Ez az eddigi legambiciózusabb projektem, minden eddigi tudásunkat felhasználjuk, miközben a Forma–1 erős márkanevét is hozzáadjuk a képlethez. A versenyhétvégék teljes pompája megtapasztalható lesz majd a városban, ráadásul egész évben. A csúcstechnológia, a minőségi ételek és italok, párosítva a lehengerlő belső dizájnnal és kialakítással, új szintet nyitnak majd a minőség terén.”

Az F1 Arcade november 24-én nyitja majd meg kapuit a nagyközönség előtt.

