Új Ferrari után érdeklődik Max Verstappen

A Forma-1-es pilótákról köztudott, hogy hiába kapnak legtöbbször munkaadóiktól irigylésre méltó autókat, így is szívesen vásárolnak mellé újabb verdákat is – ebbe a kategóriába tartozik Max Verstappen is.

A holland versenyző még korábban vásárolt egy Ferrari Monza SP2-t, nemrég pedig egy monacói szalonban szúrták ki a kétszeres világbajnokot, ahogy egy Ferrari SF90 Stradale Assetto Fioranót vizslat.

A hibrid kocsi specifikációja nagyon komoly: a V8-as, 4 literes turbómotor munkáját 3 elektromos motor is segíti, így 986 lóerős teljesítményre képes, a végsebessége 325 km/óra, 0-ról 100-ra pedig 2,1 másodperc alatt gyorsul.