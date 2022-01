Új F1-es film jöhet Brad Pitt-tel és Hamiltonnal az Apple jóvoltából?

A hírek szerint az AppleTV+ készül arra, hogy Brad Pitt főszereplésével csináljon filmet, melyben valamilyen módon szerepet kaphat Lewis Hamilton is. Pitt egyébként szereti a versengést, hiszen sok futamon tette már tiszteletét, 2016-ban pedig a Le Mans-i 24 óráson volt díszvendég.

Most pedig több amerikai portál is arról kezdett cikkezni, hogy a világhírű színész egy F1-es filmen dolgozik. Eddig annyit lehet tudni, hogy az AppleTV+ fogja dirigálni a produkciót, melynek költségvetése 140 millió dollár körül lehet majd.

Ami pedig Hamilton szerepvállalását illeti, az még kérdéses, hogy szereplőként, vagy csak amolyan tanácsadóként venne-e részt a munkálatokban. A történetről egyelőre annyit tudni, hogy Pitt egy veterán autóversenyzőt alakítana, aki visszatér, hogy a szárnyai alá vegyen egy feltörekvő fiatalt.

A forgatókönyvet Ehren Kruger írja, aki a második Top Gun-filmnél is közreműködött, a producerek pedig Joseph Kosinski és Jerry Bruckheimer lesznek. A Forma–1 iránti megnövekedett érdeklődés a Drive to Survive-nak is köszönhető, amely különösen népszerű az országban.

A tavalyi Amerikai Nagydíjra például a statisztikák szerint a valaha volt legtöbb néző volt kíváncsi a helyszínen, idén pedig már két futamot is fognak rendezni, hiszen a megszokott austini pálya mellett debütálni fog Miami.

Ha Hamilton tényleg vállalna valamilyen szerepet a filmben, az egyáltalán nem lenne meglepő, hiszen már korábban is beszélt arról, hogy akár a saját életéről is készítene egy mozgóképes produkciót, emellett pedig szereti Amerikát, és gyakran is látogat oda szabadidejében.

Azt egyelőre azonban még nem lehet tudni, hogy mikor kezdődnek a forgatások, ahogyan azt sem, hogy mikorra tervezik a megjelenést Pitt filmje esetében.

