Új F1-es dokumentumsorozatot kap Hamilton az Apple TV+-on

A jelenleg még névtelen projektet a brit Matt Kay fogja rendezni, miközben a producerek között ott lesz maga Hamilton és a médiamenedzsere, Penni Thow, a One Community és a Box to Box Films, akik a Netflix Drive to Survive sorozatában is hasonló feladatot láttak el.

A stábnak állítólag teljes hozzáférése volt Hamiltonhoz és csapatához, és sok sztár fog benne interjút adni, emellett pedig a pályáról és azon kívülről is láthatunk majd felvételeket.

Az Apple TV+ közleményt is kiadott a bejelentés kapcsán: „Hamilton egy feltérképezetlen utat nyitott professzionális, társadalmi és kulturális viszonylatban is, miközben globálisan formálta át a sportot.”

Még több F1 hír: Dimitrij és Nyikita Mazepin is az EU által szankcionált oroszok listáján

„Egy munkásosztálybeli családból jőve Lewis sikeres tudott lenni egy olyan sportban, ahol az esélyek ellene szóltak, de a tehetsége felülmúlta ezt, és lehetővé tette, hogy már több mint egy évtizede dominálja a sportágát.”

„Hamilton jelenleg az egyetlen feketebőrű pilóta a Forma–1 mezőnyében. Arra épített, ami különbözővé teszi őt, és felemelkedése karrierje csúcsára lehetővé tette számára, hogy a platformját felhasználva pozitívan befolyásolja a jövő generációit.”

Hamilton, aki korábban a Verdák című animációs sorozathoz adta a hangját, valamint egy cameo erejéig feltűnt a Zoolander 2-ben, a korábbi hírek szerint tanácsadóként és lehetséges szereplőként vesz részt Brad Pitt közelgő F1-es témájú filmjében.

A történet szerint Pitt elvileg egy veterán versenyzőt alakít, aki szárnyai alá vesz egy fiatal tehetséget, miközben ő maga is megpróbálja megragadni utolsó esélyét a pályán. Ennél sokkal többet nem lehet tudni arról a projektről, mint ahogyan azt sem, hogy mikor érkezik az Apple TV+-ra a most bejelentett Hamilton-sorozat.

Wolff nem érti, honnan veszi Horner, hogy nem szabályos az autójuk