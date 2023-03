Új első szárnyakat vitt a Ferrari Szaúd-Arábiába

A Bahreini Nagydíj nem a legjobb módon ért véget a Ferrari számára: a csapat műszaki problémákkal küzdött és emiatt nem tudtak versenyre kelni a Red Bullal, ráadásul Charles Leclerc célba sem ért. Úgy tűnik, a csapatnál nem voltak restek és egy új első szárnnyal érkeztek Dzsiddába.

A hírt az olasz Formu1a.uno jelentette be csütörtökön, akik képet is készítettek az új elemekről, melyet az első futam betlije után dolgoztak ki Maranellóban. Az új első szárnytól nyilván azt várják, hogy helyreteszi az autó egyensúlyát.

A hátsó szárnnyal is megy a kísérletezés, a lap arról is írt, hogy a Bahreinben már kipróbált, egy tartóoszlopos hátsó szárny Szaúd-Arábiába is a csapattal tartott. Az előző versenyen nem hozta a várt hatást, így egy hagyományos alkatrésszel versenyeztek a végén. Ennek ellenére a cikk alján látható képek alapján a koncepcióról nem mondtak le.

Dzsidda eléggé más pálya, mint a bahreini volt, szóval nem könnyű megjósolni, hogyan teljesítenek majd a csapatok, mint a Ferrari az új első és hátsó szárnyaival. Mindenesetre nem lesz egyszerű dolga a csapatnak, főleg Charles Leclerc-nek, akinél egy futam alatt elhasználták az egész szezonra tervezett vezérlőelektronikákat, így tízhelyes rajtbüntetéssel indul a vasárnapi versenyen.