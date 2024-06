Új csapatfőnöke lehet az Aston Martin F1-es csapatának?

Az Aston Martin tavaly év elején kimagaslóan kezdett, az idei év eleje viszont már messze nem alakult ilyen pozitívan számukra: a konstruktőri ötödik helyen állnak, a negyedik helyezett Mercedestől is messze.

A silverstone-i istálló és a csapattulajdonos Lawrence Stroll viszont a jelek szerint egyáltalán nem tervezi bedobni a törülközőt, és komoly pedigrével rendelkező szakembereket szeretne a csapatához csábítani.

A Motorsport.com-hoz hasonlóan a Ferrari ügyeiben bennfentes blogger, Leo Turrini is arról írt a quotidiano.net-en, hogy Lawrence Stroll próbálja az Astonhoz csábítani a Ferrari technikai igazgatóját, Enrico Cardilét.

Turrini szerint már most is számos korábbi Ferrari-dolgozó van az Astonnál, akik közül többen is jó kapcsolatban voltak Cardilével, így a személyes kapcsolatok miatt is vonzó lehet a technikai igazgató számára a zöld alakulat.

Turrini azt is hozzáteszi, hogy Lawrence Strollnak továbbra is komoly terve, hogy 2026 után világbajnoki címet szerezzen, amikor már a Honda erőforrását fogják használni, és igazak azok az értesülések, hogy hamarosan új csapatfőnök jöhet az istállóhoz, aki Mattia Binotto is lehet.

Az biztos, hogy érdekes lenne az Aston Martinnál csapatfőnökként látni a korábban évtizedeken át a Ferrarinál dolgozó szakembert, várhatóan pedig hamarosan kiderül, mennyire volt igaz Turrini értesülése – Mick Krack 2022 óta csapatfőnök az Aston Martinnál.

Eközben döntött a Red Bull Perez sorsáról, míg így áll a pilótapiac az F1-ben 2025-re.