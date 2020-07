Új bizottságot állít fel az F1 a vitás ügyek kiértékelésére

A Red Bull Racing kételkedett abban, hogy a Mercedes innovatív megoldása, a DAS a szabályok adta kereteken belül mozog, ezért péntek délután óvást nyújtottak be a rendszer ellen. Végül a stewardok arra a döntésre jutottak, hogy teljesen szabályos a megoldás – korábban ugyanerre jutott az FIA technikai delegátusa is.

Többek között amiatt, mert a Forma-1 egy hivatalos óvással együtt tért vissza hónapok után, az FIA úgy gondolta, hogy elképzelhető, hogy vannak jobb lehetőségek is arra, hogy elkerüljék a vitatott ügyeket – pillanatnyilag a versenyek előtt a csapatok csak az FIA technikai részlegének a véleményét tudják megkérdezni arról, hogy a kérdéses dolog szabályos-e.

Egyértelmű választ pedig a stewardok csak a versenyeken tudnak adni a legalitást illetően. Azonban most az FIA elnöke, Jean Todt elárulta, hogy a szabályozó szerv bevezetett egy új rendszert, amely segít abban, hogy a jövőben jobban tudják intézni az érzékeny témákkal kapcsolatos kérdéseket – a szakértői bizottság fogja eldönteni, hogy mi szabályos, és mi nem.

Az ötletet júniusban fogadta el az FIA Motorsport Világtanács, és a dolog mögötti elképzelés az, hogy csak akkor lehet majd igénybe venniük a segítségüket, amennyiben valami trükkös dologban van szükség a döntésre.

Még több F1 hír: A régi első szárnyait is felhasználni kényszerülhet a Red Bull

Az FIA reméli, hogy a szakértők csoportja még a versenyhétvégék előtt el tudja mondani a véleményét, és így kevesebb esély lehet arra, hogy elfogultsággal vádolják a döntéshozó csoportot. Ezzel együtt jobban megbízhatnak majd a csapatok az FIA véleményében, és kevesebb eséllyel fognak hivatalos óvást benyújtani, hiszen kisebb lesz az esélye annak, hogy úgy fogják gondolni, sikeres lehet az óvás.

„A stewardok a szakértői csoportra fognak támaszkodni. Éppen ezért nagyon nagy nyomás van a szakértőinken. Ezért döntöttünk úgy, hogy külön szakértői csoportot alakítunk, amely három főből fog állni, és akik majd egyetértenek vagy nem értenek egyet a különböző szabályértelmezésekkel.”

„Tehát nem egy srác lesz, aki azt mondja, hogy igen vagy nem, vagy fekete vagy fehér. Három szakértőből fog állni a csoport, akik igénybe tudják venni egy elektronikai és motorszakértő segítségét, hogy egyértelmű választ tudjanak adni a felmerülő kérdésekre.”

Todt viszont azt is kiemelte, hogy az ajtajuk a versenyeken továbbra is nyitva áll az óvni akaró csapatok előtt.

„Azt gondolom, hogy az sem lenne megfelelő, hogyha limitálnánk, hogy mikor lehet óvást benyújtani, és mikor nem.” – mondta.

Emellett Todt azt is elmondta, hogy nem lesznek permanens stewardok, hiszen ez az új rendszer szerinte sokkal jobb, és így nem tudnak egy stewardot kiemelni, akit elfogultsággal vádolhatnak.

„Ez a fajta vita már régóta egy létező dolog. Azt gondoljuk, hogy jelentős előrelépést tudtunk elérni a stewardjaink minőségét illetően, akiket minden évben tovább is képzünk, illetve vizsgázniuk is kell. Tehát szerintünk a legjobb megoldás, ha lesz 3-4 szakértői csoportunk.”

„Személy szerint én, amikor még más szerepet töltöttem be, utáltam, hogy egy szakértő van az egész szezonra, és úgy éreztem, hogy már el is van döntve, hogy az adott ember milyen pozíciót vesz fel egy csapattal szemben. Emiatt is érzem úgy, hogy sokkal kevesebb vitát fog generálni, ha lesz 3-4 kiváló csoportunk.”

Az FIA-elnök végül azt is elmondta, jó dolognak tartja, hogy a Red Bull már a pénteki szabadedzéseket követően benyújtotta az óvást, ami sokkal jobb, mintha megvárták volna ezzel a verseny napját.

„Azt részesítem előnyben, ha egy csapat már a bajnokság elején benyújtja az óvást, és nem vár ezzel a verseny végéig. Szerintem nagyon pozitív és egyenes volt a Red Bull megközelítése ebben az ügyben.”