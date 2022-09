Új alkatrészek fioranói tesztjeivel készült a Ferrari a Szingapúri Nagydíjra

Több mint 2 hónapja már annak, hogy a Ferrari futamgyőzelmet szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, és miközben Max Verstappen hamarosan kétszeres világbajnok lesz, a Ferrarinak a bajnoki cím helyett már a 2023-as szezonra és a Mercedesre kell koncentrálnia a konstruktőri bajnokságban.

Míg a szezon elején az F1-75 bizonyult a legjobb autónak, a komoly fogyókúrára fogott RB18 szinte érinthetetlen volt a legutóbbi futamokon, a Ferrari mérnökei pedig elkezdtek a saját munkájukban is kételkedni.

Az Olasz Nagydíj első szabadedzésén Carlos Sainzcal érdekes összehasonlító tesztet végzett a Ferrari, ugyanis a spanyol pilóta pályára vitte az év elején használt padlólemez-változatot, hogy annak teljesítményét összehasonlítsák a Francia Nagydíj óta használt, alaposan átdolgozott variációéval.

A Formu1a.uno értesülései szerint azonban a Ferrari visszaeséséért nem az F1-75 rossz aerodinamikai teljesítménye felel, hanem az FIA által a Belga Nagydíjat megelőzően bevezetett 39-es számú technikai direktíva, ugyanis hiába nem kellett megemelnie a Ferrarinak az autók hasmagasságát, a kopóblokkok szigorúbb ellenőrzésén csak úgy mennek át azóta, ha feszesebbre hangolják az autók futóművét, azzal limitálva az alkalmakat, amikor a padlólemez hozzáverődik az aszfalthoz.

Miközben a Ferrari versenymérnökei próbálják ismét megtalálni az F1-75 ideális működési tartományát és beállításait, amelyen belül reményeik szerint nem fogják olyan mértékben koptatni a gumikat, mint Zandvoortban vagy Monzában, Maranellóban még nem állították le a 2022-es fejlesztéseiket sem.

A júniusi Azeri Nagydíj óta először ismét utcai pályára látogat a Forma-1, Szingapúrba pedig Monacóhoz hasonlóan a legtöbb leszorítóerőt termelő csomagjaikkal fognak repülni a csapatok, a Ferrari pedig a Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint egy komolyabb fejlesztési csomaggal indítja majd a 2022-es szezon távol-keleti részét.

A Ferrari pedig egy kis ügyeskedéssel azt is bebiztosította, hogy az új alkatrészek már kipróbáltan kerüljenek fel az autójukra szingapúri első szabadedzésen. A fioranói tesztpályájukon ugyanis most teljesítették az idei második 15km-es demónapjukat, amelyen olasz kollégáink szerint két céljuk is volt: egyrészt, friss felvételekre volt szükségük, ugyanis hamarosan egy új szponzort jelentenek be, de ennél az F1-75 versenyképességének szempontjából fontosabb az, hogy a Szingapúrra szánt aerodinamikai csomaggal végeztek korrelációs teszteket.

Mattia Binotto csapatfőnök célja az, hogy még legalább egy futamgyőzelmet szerezzenek a 2022-es szezon vége előtt, Szingapúr pedig – ahol Sebastian Vettel szerezte az utolsó sikerét a Ferrari versenyzőjeként – ideális helyszín lehet erre, miután a Ferrari a nagy leszorítóerős csomagjával és az új alkatrészeivel jó eséllyel veheti majd fel a harcot a Red Bull-lal.