Exkluzív: új, a pilótákat hűtő légkondicionáló-rendszert tervez kipróbálni az autókban az FIA

A katari viadal tavaly tért vissza az F1-es naptárba, méghozzá kora októberi időpontban, ami azt jelentette, hogy a futam során a hőmérséklet sosem ment 31 fok alá, miközben a pálya alapból is komolyan megterheli a versenyzőket annak kialakítása miatt.

Ez ahhoz vezetett, hogy számos pilóta fizikális problémákkal szembesült az 57 körös viadal során. A williamses Logan Sargeant fel is adta a versenyt hőguta miatt, Esteban Ocon a sisakjába hányt, Lance Stroll pedig egy pillanatra elájult a volánnál. A hétvégét követően az FIA a csapatokkal egyetértésben vizsgálódni kezdett.

Megoldásként több dolog is felmerült, például az, hogy a katari versenyt decemberre teszik át, amikor már kevésbé van meleg a helyszínen. Az FIA orvosi szakemberekkel is egyeztetett a témában, és többek között ennek lett az eredménye az is, hogy a 2024-es technikai szabályok már megengednek egy második hűtőnyílást az autó orrának felső részén.

Most pedig kiderült, hogy a Holland Nagydíjtól kezdve egy kísérleti rendszert fognak beépíteni az egyik autóba, hogy kipróbálják az FIA által kifejlesztett, pilótafülkébe építhető hűtést. Itt azonban nem egy hagyományos légkondicionálót kell elképzelni, mert a rendszert a pilótafülke körül több kisebb darabra osztják szét, hogy hideg levegővel tudják hűteni a pilótát.

A zandvoorti tesztet több másik fogja követni, és ha ezek sikeresnek bizonyulnak, akkor a rendszer kötelezően bevezetésre kerül. Annak használatát azonban csak akkor fogják előírni, ha a körülmények azt szükségessé teszik.

Az Autosport/Motorsport.com-nak exkluzívan kiadott közleményben az FIA a következőket mondta: „A tavalyi Katari Nagydíjon tapasztalt extrém hőmérsékletekre adott válaszként az FIA és az összes csapat azonnali kutatásokba kezdett, hogy javítsa a pilóták hűtését és szellőzését ilyen körülmények között.”

„Ez a közös kutatási tevékenység pedig most egy aktív hűtési rendszer kifejlesztéséhez vezetett, amelyet minden F1-es autóba beszerelnének, ha extrémek a körülmények. Az első tesztekre Zandvoortban és a soron következő futamokon kerül majd sor. Ha ezen tesztek sikeresnek bizonyulnak, az FIA kötelezővé fogja tenni a rendszer használatát a Forma–1-es autókban, amikor hőségriadó van érvényben.”

A versenyzőknek ezen a hétvégén is komoly kánikulával kell szembesülniük, hiszen a Magyar Nagydíj az év egyik legmelegebb futama lehet, miközben a pálya jellege is extra kihívást jelent, hiszen a kanyargós kialakítás miatt nincs sok idő pihenni.

A hőségre való tekintettel az FIA most ráadásul azt is engedélyezi, hogy a csapatok lehűtsék a versenyzők felszerelését és a pilótafülkét egy-egy esemény előtt, ezzel is javítva kicsit a pilóták helyzetét.

