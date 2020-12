Úgy tűnik, Ricciardo a szünetben is versenyezni fog

Daniel Ricciardo a 2020-as szezont követően csatlakozik a McLarenhez, így közvetlen kapcsolata lesz az ausztrál Supercars sorozattal Zak Brownon keresztül, aki a Walkinshaw Andretti United csapat résztulajdonosa és már korábban is utalt arra, hogy Ricciardót és Lando Norrist is indíthatják szabadkártyával Ausztrália talán leghíresebb versenyén, a Bathurstön.

Most Ricciardo maga is arról ejtett el egy megjegyzést, hogy részt vehet a futamon, a legújabb Fast Lane podcastben ismerte el, hogy már beszéltek Brownnal róla, még ha a nevezést konkrétan nem is említette.

„Igazából már beszéltem vele a Bathurstről, dolgozunk rajta” – mondta Ricciardo. Brown autógyűjteményében egyébként a legendás futamot megnyerő Holden Racing Team Commodore is ott van, ezt a Ferrariba igazoló Carlos Sainz korábban ki is próbálhatta.

Ricciardo is kipróbálhatta a Kelly Racing Nissanját még 2019-ben, ezután kezdett el komolyabban érdeklődni a futamon való részvételért. Brownék csapata egyébként nem először indítana nagyobb nevű versenyzőkkel szabadkártyás autót, 2019-ben az IndyCarból James Hinchcliffe és Alexander Rossi alkottak egy párost náluk.