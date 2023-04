Úgy tűnik, megvan Russell melbourne-i kiesésének oka

Lassan, de biztosan halad a Mercedes előre, miután még Bahreinben a negyedik erő voltak a Forma-1 2023-as szezonjában, Ausztráliában már a dobogó második fokán találták magukat, bár a vészharangok is megkondultak, miután az FW14 B-verziójára váró csapat egyik autója, George Russellel a volánnál, lángoló motorral megállt Melbourne-ben.

Most olyan információk kezdtek el szivárogni Németországból, ami alapján a csapat rajongói fellélegezhetnek, az Alex Albon kiesése előtt a versenyt uraló pilóta kiesését ugyanis az egyik hengerbe kerülő törmelék tömítette el, emiatt gyulladt ki végül a Mercedes, jelenti az Auto Motor und Sport.

Természetesen mivel kívülről gyakorlatilag lehetetlen, hogy törmelék jusson az erőforrásba, valahonnan a motoron belülről jutott egy alkatrész a dugattyúba, a német lap szerint azonban nem egy olyan elemről van szó, amihez nem nyúlhat a csapat, így dolgozhatnak a motor megmentésén.

Amennyiben Brixworthben sikerrel „műtik meg” az egységet, akkor Russell továbbra is használhatja azt, de vélhetően azt már nem fogják megkockáztatni, hogy versenyen is vele álljon rajthoz, szabadedzésekre viszont még jól jöhet. Mindenesetre ez így is jó hír a versenyzőnek és a csapatnak.