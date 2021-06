Úgy tűnik, mégsem lesz annyi néző Silverstone-ban, mint várták

Az ország kormánya hétfőn jelentette be, hogy kiterjeszti a korlátozások végét négy héttel, egészen július 19-ig, vagyis a silverstone-i hétvége még éppen ezen időszak alá esik. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem lehet majd teljes kapacitás a futamon, már ami a nézőket illeti.

A jelenlegi szabályok szerint a kültéri eseményeken maximum 10 ezer ember vehet részt vagy a létesítmény kapacitásának 25 százaléka, amelyik a kisebb. A korábbi rendelkezések mellett Silverstone még arra készült, hogy akár telt ház is lehet, vagyis vasárnap 140 ezer ember lehet a helyszínen.

Ennek azonban most vélhetően teljesen lőttek, de azért így is van remény arra, hogy az eseményen komolyabb tömegek jelenhetnek majd meg. Az F1 vezetői állítólag hosszas beszélgetéseket folytatnak a kormánnyal annak érdekében, hogy a Brit Nagydíjon viszonylag nagy számú közönség lehessen.

Az esemény egyébként része egy programnak is, melynek keretében azt vizsgálják a nagyobb sportrendezvényeken, hogy mekkora veszély van a vírus továbbadására a nézők között. Ha azonban sikerrel járnak, akkor az jó példát mutathat a többi sportnak is, és akkor talán ők is több nézőt engedhetnek majd be.

Silverstone-ban azért is van több remény az engedményekre, mert nagyobb helyen terül el a pálya, így a közösségi távolságtartást is könnyebb megoldani, mint mondjuk egy stadionban. Az emberek többsége ráadásul a saját autójával utazik a helyszínre, így ez is csökkenti a kockázatot.

Az egyeztetések tehát még a napokban is zajlanak, a végső döntés a nézőszám tekintetében a hét későbbi szakaszára várható. A múlt héten egyébként az is kiderült, hogy milyen feltételek mellett lehet majd kimenni a Magyar Nagydíjra.

