Úgy tűnik, a csapatok nagy része támogatja a szélcsatornák betiltását

Meglepő módon egy labdarúgó-világbajnokság több szén-dioxidot bocsájt ki, mint tíz F1-es futam. Még annak ellenére is, hogy ott csak 22 ember játszik a pályán, miközben egy versenyen 20 pilóta köröz másfél órán keresztül az autókkal.

A motorok használata a királykategóriában csak 0,7 százalékot tesz ki a teljes széria károsanyag-kibocsátásából. Ahogyan a foci esetében, úgy itt is inkább a teljes körítés, a logisztika, a háttérmunkálatok és az utazás az igazi problémaforrás.

Az F1 viszont nem szeretne sokáig ülni a babérjain, és elhatározta, hogy változtatnak. 2030-ra teljes egészében karbonsemlegessé akarnak válni, de mindezt természetesen lépésről lépésre szeretnék megvalósítani.

A kérdés csak az, hogy hogyan. Első körben az üzemanyagokat szeretnék fenntarthatóbbá tenni, a 2025-ös új motorformula mellé pedig bioüzemanyag is fog társulni. A műanyag palackokat is kitiltják a pályákról, de ez még csak a kezdet.

A Forma–1 most éppen arról folytat megbeszéléseket, hogy betiltsák-e a szélcsatornákat, és ha igen, akkor mikortól. Az ott tölthető órák számát már most is limitálják, hiszen a világbajnok istálló, vagyis jelenleg a Mercedes csak heti 36 órát használhatja azt, míg a tavalyi év utolsója, a Williams ezzel szemben 45 órát tesztelhet.

A többi istálló idejét szintén a 2020-as konstruktőri helyezésük határozta meg. A szükséges energia, amelyet a szélcsatorna felhasznál egy nap, megegyezik azzal, amit egy kétszemélyes háztartás használ el egész évben. Az áramszámla tehát összességében komoly pénzekbe kerül.

Ennek ellenére szélcsatorna nélkül nincsen Forma–1. Az autók tervezésének a mai napig elengedhetetlen eszköze, még akkor is, ha egyre többet használják a CFD-programokat is. A McLaren például éppen most építi a saját új szélcsatornáját, amely nem lesz kész, csak két év múlva.

Az F1-Insider.com cikke alapján azonban ennek ellenére látszólag nyolc alakulat mégis amellett van, hogy még jobban csökkenteni kéne a szélcsatornás időt, majd pedig teljesen be is kéne tiltani annak használatát.

Az áramszámla mellett a csapatok folyamatosan új alkatrészeket és modelleket is tesztelnek, ezek pedig szintén rengeteg pénzt emésztenek fel, így a költségcsökkentés is fontos szerepet kap.

A témával kapcsolatban korábban Otmar Szafnauer, az Aston Martin csapatvezetője mondta el, hogy szerinte, ha betiltanák a használatot, akkor sem csökkennének nagyon a költségek, mert többet kéne tesztelniük a pályán, bár erre manapság nincsen lehetőség.

A Ferrarit vezető Mattia Binotto pedig arról beszélt, hogy ők hajlandóak lennének elhagyni a szélcsatornákat, de érzése szerint az F1 erre még nem áll készen, ezért azt csak fokozatosan lehetne megtenni. Úgy tűnik, hogy a sorozat célja is valami hasonló.

Mindezektől függetlenül, ha valóban komolyan gondolják a széria vezetői, hogy karbonsemlegessé akarnak válni, akkor a szélcsatorna használatának elhagyása fontos lépés lehet ezen az úton, már ha valóban készek beáldozni az autótervezés egyik alapkövét ennek érdekében.

