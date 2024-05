TV-közvetítés: F1-es Monacói Nagydíj

Miután Imolában is F2-es és F3-as fordulót is rendeztek a Forma-1-ben, Monacóban is ez lesz, tehát bőven lesz mit néznünk, motorsport-rajongóknak a következő napokban, és szerencsére az M4 Sport ismét minden programot élőben közvetít.

A program péntek délelőtt kezdődik az F3-as időmérővel, majd F1-es szabadedzést és F2-es időmérőt rendeznek. A napot a 17 órakor kezdődő második szabadedzés zárja. A szombat az F3-as sprinttel indul, majd F1-es FP3 és F2-es sprint következik, délután 4-től pedig jön a Monacói Nagydíj időmérő edzése.

Vasárnap kora reggel rendezik az F3-as főfutamot, utána az F2-es főfutam következik, vasárnap délután pedig előbb a pilótaparádét adja le az M4 Sport, fél 3-tól jelentkezik a stúdió, 3 órakor pedig kezdetét veszi a Monacói Nagydíj.

Eközben a Sky szerint újabb üléstől esett el Sainz, míg nem vált be a bizarr F1-es megoldás, az FIA dobja az ötletet.